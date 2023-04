Jennie (BLACKPINK) ở cái tầm: Diện áo bình dân 16 đô khiến hơn 5 triệu người "phát sốt", ngay hôm sau hãng báo "cháy hàng"

"Thánh sold out", "bà hoàng viral", "trendsetter hàng thật giá thật"... là những biệt danh hết sức quen thuộc khi người ta nhắc về Jennie (BLACKPINK). Mới đây, nàng "IT girl" lại một lần nữa chứng minh tầm ảnh hưởng có 1-0-2 của bản thân khi giúp startup thời trang có tên Cider bán hết veo một mẫu áo có tên "Floral Lace Up Tank Top".

Tấm hình chụp cùng mẫu áo này được Jennie đăng tải trên trang Instagram cá nhân đã thu hút hơn 5,6 triệu lượt thả tim và hàng chục nghìn bình luận. Theo thông tin từ Rolling Stone, thậm chí sản phẩm mà Jennie diện đã vươn lên trở thành mẫu "best seller" trên trang web của nhãn hàng Cider.

Jennie xinh đẹp "hết nước chấm" khiến ai nhìn cũng ngất ngây

Mẫu áo này được thiết kế dáng corset, diện lên tôn eo, tôn body cực đỉnh. Xịn xò là thế nhưng giá sản phẩm lại rẻ vô cùng, chỉ 16 đô, nếu quy đổi tiền Việt rơi vào khoảng gần 400 nghìn đồng. Chưa bao giờ cơ hội "cheap moment" với nàng idol xinh đẹp tài năng lại dễ dàng đến thế. Bởi vốn dĩ từ trước đến nay, người ta quá quen với một sự thật rằng: Những thứ liên quan đến Jennie chỉ có đắt hoặc siêu đắt đổ lên.



Chính bởi vậy, dân tình đã thi nhau đặt hàng qua các kênh online của Cider. Và đến hiện tại, mẫu áo đã được hãng thông báo "cháy hàng". Nếu muốn mua, bạn phải đặt trước và đợi đến khi có hàng bổ sung.

Mẫu áo mà Jennie diện được bán trên website Cider có giá 16 đô

Trên trang Instagram của Cider, cũng đã trực tiếp đăng tải hình ảnh Jennie diện thiết kế nói trên và không ngừng bày tỏ sự phấn khích: "Chúng tôi phát cuồng với Jennie, nhất là khi cô ấy diện chiếc tank top hoa xinh đẹp này".



Website hãng cũng chủ động cập nhật tên của Jennie để khi bạn gõ cái tên này trên thanh công cụ tìm kiếm thì item này sẽ lập tức hiện ra.

Website Cider cập nhật tên Jennie để fan dễ dàng tìm kiếm sản phẩm

Gợi ý shopping: Cider

Mẫu áo y hệt Jennie tạm thời "cháy hàng", tuy nhiên hãng cũng đưa ra rất nhiều gợi ý về các item na ná để chị em có thể đu theo. Các nàng có thể tham khảo một vài mẫu dưới đây và shopping nhanh nhé. Cider vốn là hiệu bình dân nên các sản phẩm của hãng có giá rất "hạt dẻ". Đây vốn là thương hiệu được gen Z Mỹ nói riêng và tín đồ thời trang toàn cầu nói chung ưa chuộng. Cách thức mua hàng khá giống Shein hay Taobao nên nàng cứ yên tâm khoản thao tác và ship hàng cực thuận tiện.