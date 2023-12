Jennie (BLACKPINK) có động thái đặc biệt dành cho 1 nam diễn viên trong 2 năm liên tiếp, hoá ra là nhân vật thân với V (BTS)

Sáng 3/12, tờ Starnews đưa tin Jennie (BLACKPINK) vừa chiếm sóng mạng xã hội sau khi chia sẻ lên story Instagram cá nhân loạt ảnh chúc mừng sinh nhật người bạn thân - nam diễn viên kiêm người mẫu Lee Joo Hyung. Người đẹp sinh năm 1996 không quên gửi lời chúc ý nghĩa tới đồng nghiệp: “Chúc mừng sinh nhật nha. Người bạn dễ thương của mình. Hãy trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới trong ngày hôm nay nha”.

Loạt hình nói trên được chụp trong 1 buổi đi chơi của Jennie và nam nghệ sĩ họ Lee. Trong ảnh, mỹ nhân BLACKPINK gây chú ý khi tựa đầu về phía người đồng nghiệp một cách thân mật. Còn nhớ cách đây đúng 1 năm, nàng rapper Hắc Hường cũng có động thái chúc mừng sinh nhật dành cho Lee Joo Hyung.

Jennie xả ảnh từ 1 buổi đi chơi cùng Lee Joo Hyung lên Instagram nhân dịp sinh nhật nam diễn viên

Netizen đổ dồn sự chú ý vào tương tác thân mật giữa nữ ca sĩ sinh năm 1996 và người đồng nghiệp

Bên cạnh đó, khoảng cách chiều cao giữa 2 nghệ sĩ cũng khiến netizen không khỏi thích thú. Lee Joo Hyung là 1 trong những người bạn thân của Jennie ở làng giải trí Hàn. Anh từng xuất hiện không ít lần trên Instagram nữ idol nổi tiếng toàn cầu

Vào đúng ngày sinh nhật nam diễn viên họ Lee hồi năm ngoái, Jennie đã gửi tới anh lời chúc tốt đẹp. Khi ấy, mỹ nhân Hắc Hường cũng chia sẻ tới người hâm mộ hình ảnh thân thiết bên Lee Joo Hyung

Tình bạn giữa Jennie và Lee Joo Hyung đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ kim chi mới đây

Đáng chú ý, Lee Joo Hyung cũng chơi thân với cả V (BTS) - bạn trai Jennie. Theo truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên họ Lee và nam thần BTS cùng chơi trong nhóm gồm những nhân vật sinh năm 1995. Tên của Lee Joo Hyung đã xuất hiện trên blog cá nhân của V từ năm 2015. Ngoài ra, hồi năm ngoái, tài khoản mạng xã hội Gurumi Haribo còn công khai hình ảnh V - Lee Joo Hyung đi chơi cùng nhau.

V - Lee Joo Hyung là đôi bạn thân trong làng giải trí xứ củ sâm

Lee Joo Hyung sinh năm 1995, chính thức ra mắt showbiz Hàn qua bộ phim mang tên Tomorrow’s Cantabile. Từ đó tới nay, nam nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong một số tác phẩm truyền hình và điện ảnh như My First Love, Madame Antoine: The Love Therapist… Đặc biệt, anh từng nhận 1 vai khách mời trong tác phẩm kinh điển Ký Sinh Trùng.

Lee Joo Hyung hoạt động ở Kbiz với tư cách diễn viên kiêm người mẫu

Nguồn: Kbizoom