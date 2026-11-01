Jack bị phát hiện nhậu nhẹt xuyên đêm

Tiết lộ hai đêm nhậu nhẹt của Jack Grealish trước khi bị Everton kỷ luật.

Ngôi sao chạy cánh 31 tuổi - Jack Grealish, vừa trở thành tâm điểm chú ý khi truyền thông Anh tiết lộ anh đã trải qua hai đêm liên tiếp nhậu nhẹt tại London và Cheshire. Đáng chú ý, vụ việc diễn ra ngay trước khi anh bị câu lạc bộ Everton gạch tên khỏi đội hình thi đấu do vi phạm kỷ luật nội bộ.

Tuần tiệc tùng của cầu thủ đang thi đấu cho Everton theo hợp đồng cho mượn từ Manchester City sau khi anh tham dự Lễ trao giải Pride of Britain tại khách sạn Grosvenor House, London. Kết thúc buổi lễ, Grealish cùng nhóm bạn tìm tới quán BAM Karaoke Box ở khu Victoria và vui chơi tại đây cho đến tận rạng sáng. Một nguồn tin nội bộ từ The Sun chia sẻ: "Jack có tinh thần rất tốt. Họ đến quán khá muộn, liên tục gọi đồ uống, hát hò và chỉ rời đi khi trời đã gần sáng".

Jack bị bắt gặp nhậu nhẹt xuyên đêm (Ảnh: Sun)

Ngày hôm sau tiền vệ nhận mức lương 300.000 bảng/tuần này vẫn tham gia buổi tập cùng Everton vào cuối ngày. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, anh tiếp tục xuất hiện tại quán rượu Ireland The Mucky Pup ở Wilmslow (Cheshire) để tổ chức một buổi nhậu đêm khác.

Tại quán rượu này, Grealish tụ tập cùng nhóm bạn thân và các đồng đội như Jordan Pickford, Tyler Dibling, cùng cựu đồng đội ở tuyển Anh và Man City là Kyle Walker. Cả nhóm đã thuê phòng riêng phía sau quán để theo dõi trận đại chiến giữa PSG và Barcelona. Một nhân chứng tại hiện trường cho biết: "Cả nhóm có tâm trạng cực kỳ phấn khích và đã uống rất nhiều rượu bia, trong đó có cả Jack".

Chuỗi ngày ăn chơi này diễn ra ngay trước thời điểm Everton thông báo loại Grealish khỏi danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Newcastle tại Carabao Cup với lý do "vấn đề kỷ luật". Trước đó, lý do anh vắng mặt trong trận gặp Arsenal cuối tuần qua được giải thích là do bị ốm.

Động thái cứng rắn của Everton nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ ban huấn luyện. HLV trưởng David Moyes khẳng định: "Câu lạc bộ đã đưa ra quyết định kỷ luật và tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó".

Kể từ khi chuyển tới thi đấu cho Everton, tiền vệ này đã có 6 lần ra sân nhưng chưa đóng góp được bàn thắng nào. Hiện Everton vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc liệu Grealish có được quay trở lại đội hình cho trận đấu tiếp theo tại Ngoại hạng Anh hay không.