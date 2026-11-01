Lại có một cầu thủ nổi tiếng bị trộm đột nhập nhà riêng

"Cơn ác mộng" của giới cầu thủ Anh: Sao Everton bị trộm tới nhà chỉ vài ngày sau vụ Bruno Fernandes.

Làn sóng trộm cắp nhắm vào các ngôi sao bóng đá Anh tiếp tục bùng phát dữ dội. Mới đây nhất, căn nhà của tiền đạo Thierno Barry (Everton) đã trở thành mục tiêu của kẻ trộm ngay trong lúc anh đang thi đấu tại giải Carabao Cup vào tối ngày 29/10/2026. Đáng chú ý, vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi đồng nghiệp Morgan Gibbs-White rơi vào cảnh tương tự.

Thêm một cầu thủ bị trộm vào nhà (Ảnh: Getty)

Vụ đột nhập diễn ra khi tiền đạo 24 tuổi đang tỏa sáng trên sân Hill Dickinson, ghi bàn giúp Everton đánh bại Newcastle với tỷ số 3-1 để giành vé vào vòng tứ kết. Trở về nhà sau chiến thắng, gia đình Barry bàng hoàng phát hiện toàn bộ căn hộ đã bị lục soát.

Charlene – bạn gái của Barry, người vừa có chung với anh một bé gái một tuổi đã đăng tải thông tin về sự việc trên Instagram Story để kêu gọi cộng đồng cung cấp manh mối. Cô mô tả đây là một "trải nghiệm vô cùng bàng hoàng và xâm phạm nghiêm trọng đến riêng tư gia đình". Dù rất may mắn không có ai ở nhà thời điểm đó, gia đình Barry khẳng định sẵn sàng treo thưởng một khoản tiền hậu hình cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ kẻ trộm. Đáng chú ý, chỉ một tháng trước vụ trộm, Charlene từng đăng tải video khoe bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt giá tại chính căn nhà này lên nền tảng TikTok.

Vụ trộm nhà Thierno Barry tiếp tục nối dài danh sách các ngôi sao Premier League trở thành nạn nhân của những băng nhóm tội phạm tinh vi. Trước đó, Morgan Gibbs-White bị đột nhập nhà. Bạn gái anh – người mẫu Nam Phi Britney De Villiers cho biết cả gia đình và hai con nhỏ may mắn vắng nhà, nhưng cô vẫn cảm thấy cực kỳ hoang mang và lên tiếng cảnh báo cộng đồng mạng về việc gia cố an ninh gia đình.

Bruno Fernandes vào ngày 21/10 cũng đã bị một băng nhóm đeo mặt nạ đột nhập lấy đi nhiều trang sức cùng đồ đạc đắt giá trong lúc Fernandes đang cùng đội bóng thi đấu với Como tại Ý trong khuôn khổ Champions League. Cơ quan chức năng nhận định kẻ trộm có thể đã sử dụng các hình ảnh thiết kế căn hộ do đơn vị trang trí đăng tải trên mạng để khảo sát địa hình trước khi ra tay.