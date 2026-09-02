iPhone 18 Pro Max dần lộ diện với diện mạo mới

Thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo của Apple đang dần lộ diện với những thay đổi tinh tế.

Các thông tin rò rỉ mới nhất đang dần làm rõ kích thước màn hình trên dòng iPhone 18 Pro, qua đó cho thấy Apple có thể tiếp tục điều chỉnh thiết kế mặt trước của thế hệ iPhone cao cấp ra mắt trong năm nay.

Theo những nguồn tin được Android Headlines dẫn lại, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng vẫn duy trì kích thước màn hình tương ứng 6,3 inch và 6,9 inch. Đây cũng là kích thước được nhiều nguồn tin khác nhắc đến trong thời gian gần đây.

iPhone 18 Pro có thể không thay đổi đáng kể kích thước màn hình nhưng sẽ được điều chỉnh để mang lại diện tích hiển thị tối ưu hơn. (Ảnh: Diamond Glass)

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Apple có thể thay đổi bố cục màn hình thay vì đơn thuần tăng kích thước tấm nền. Một số rò rỉ trước đó cho rằng iPhone 18 Pro có thể sở hữu màn hình với tỷ lệ cao hơn, thân máy dài và hẹp hơn. Nếu được áp dụng, thiết kế này giúp Apple mở rộng không gian hiển thị mà không khiến thiết bị tăng đáng kể về chiều rộng.

Trước đó, một số hình ảnh được cho là miếng dán bảo vệ dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max từng xuất hiện, cho thấy phần màn hình có thể cao hơn thế hệ hiện tại. Những thông tin này từng làm dấy lên dự đoán rằng iPhone 18 Pro sẽ có màn hình khoảng 6,4 inch, trong khi bản Pro Max có thể tiến tới 7 inch.

Tuy nhiên, các thông tin mới hơn lại nghiêng về khả năng Apple giữ nguyên kích thước 6,3 inch và 6,9 inch. Điều này đồng nghĩa thay đổi đáng chú ý có thể nằm ở tỷ lệ màn hình, viền máy và khu vực chứa các cảm biến phía trước thay vì kích thước đường chéo.

Một trong những nâng cấp được kỳ vọng trên iPhone 18 Pro là Dynamic Island thu gọn. Các nguồn tin rò rỉ cho rằng Apple đang tìm cách giảm đáng kể diện tích khu vực này nhờ đưa một phần hệ thống Face ID xuống dưới màn hình. Một số dự đoán cho rằng chiều rộng phần cắt màn hình có thể giảm khoảng 35% so với thế hệ hiện tại.

Nếu những thay đổi này được triển khai, iPhone 18 Pro có thể không cần tăng kích thước tổng thể nhưng vẫn mang lại cảm giác màn hình rộng rãi hơn. Đây cũng là hướng thiết kế giúp Apple tiếp tục tối ưu tỷ lệ hiển thị trong khi vẫn duy trì kích thước quen thuộc của dòng Pro.

Bên cạnh màn hình, iPhone 18 Pro được kỳ vọng sở hữu hàng loạt nâng cấp phần cứng, trong đó đáng chú ý là chip A20 Pro, camera chính có khả năng hỗ trợ khẩu độ biến thiên và modem 5G do Apple phát triển.

Apple dự kiến giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại sự kiện ngày 9/9. Đây cũng được xem là một cột mốc đáng chú ý khi sự kiện diễn ra ngay sau thời điểm John Ternus chính thức tiếp quản vị trí CEO Apple từ Tim Cook.

Tham khảo Android Headlines

