iPhone 17 Air thực sự là một ý tưởng tuyệt vời của Apple

Điều này khiến nhiều người cho rằng Apple có thể thất bại với iPhone 17 Air, tuy nhiên những thông tin về sản phẩm này có thể cho thấy đây thực sự là một ý tưởng tuyệt vời của nhà sản xuất iPhone.

Theo phóng viên Mark Gurman của Bloomberg, iPhone 17 Air là một dòng sản phẩm mới, được định vị lại để thu hẹp khoảng cách giữa iPhone 17 tiêu chuẩn và iPhone 17 Pro. Nó là một khái niệm tương tự như MacBook Air, nằm giữa MacBook cấp thấp (hiện đã ngừng sản xuất) và MacBook Pro mạnh mẽ hơn, mang đến thiết kế đẹp hơn, hấp dẫn hơn mà không có các tính năng cao cấp của Pro.

Logic đằng sau sự thay đổi này là chiến lược đối với Apple. Những nỗ lực trước đây của công ty nhằm tạo ra một chiếc iPhone tầm trung với iPhone mini và iPhone Plus đều không đạt được kỳ vọng, ít nhất là với mong muốn của Apple khi chỉ bán được vài triệu chiếc cho mỗi mẫu. iPhone 15 Plus chỉ rẻ hơn 100 USD so với iPhone 15 Pro nhưng lại thiếu một số tính năng tiên tiến như màn hình 120 Hz và chip tiên tiến, khiến nó trở thành một lựa chọn kém hấp dẫn đối với người tiêu dùng.

Còn với iPhone Air, với sự nhấn mạnh vào thiết kế và tính thẩm mỹ hấp dẫn hơn, sản phẩm có thể thu hút những khách hàng sẵn sàng chi nhiều hơn giá của mẫu cơ bản nhưng không cần tất cả các tính năng của mẫu Pro. Sản phẩm sẽ đặc biệt hấp dẫn những người coi trọng sự thoải mái khi cầm trên tay hơn là thiết kế nhẹ, ví dụ như những người hâm mộ iPhone mini có thể thích nó.

Hơn nữa, Apple có thể có ý định dần dần tích hợp các tính năng cấp độ Pro vào mẫu mỏng hơn này, điều đó sẽ khiến iPhone Air trở nên hấp dẫn hơn, giống như iPad Air chia sẻ nhiều tính năng với iPad Pro trong khi vẫn duy trì vị trí riêng biệt trong dòng sản phẩm.

Về bản chất, dòng sản phẩm iPhone trong tương lai có thể được cấu trúc như sau: iPhone 17 là mẫu cơ bản với thiết kế thông thường, iPhone 17 Air với màn hình lớn hơn và thiết kế đẹp hơn, còn iPhone 17 Pro và Pro Max cung cấp phần cứng tốt nhất và thiết kế mạnh mẽ nhất. Cách tiếp cận này không chỉ giúp Apple thu hẹp khoảng cách hiệu quả hơn ở phân khúc tầm trung mà còn tăng doanh số bằng cách thu hút nhiều đối tượng khách hàng hơn.