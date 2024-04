iPhone 16 Plus lộ diện 7 màu sắc, đẹp muốn ngất!

Những năm gần đây, Apple rất quan tâm đến các tuỳ chọn màu sắc của iPhone. Mỗi khi một mẫu iPhone mới trình làng, "Táo khuyết" đều có thêm 1 các bản màu đặc biệt để làm thoả lòng fan hâm mộ.

Với thế hệ iPhone 16 ra mắt năm nay, Apple cũng được cho là sẽ trình làng một loạt màu sắc bắt mắt. Theo nguồn tin từ MacRumors, không chỉ bộ đôi iPhone cao cấp, phiên bản iPhone 16 cũng có thêm 7 tuỳ chọn màu sắc hấp dẫn.

Thông tin rò rỉ cho biết iPhone 16 Plus sẽ ra mắt với 7 tuỳ chọn màu sắc. (Ảnh: MacRumors)

MacRumors dẫn một nguồn tin từ Trung Quốc cho biết, loạt màu sắc này hoặc dựa trên 5 màu hiện có của iPhone 15 hoặc sẽ được hoàn thiện lại theo phong cách mới.

Được tiết lộ bởi tài khoản Weibo có tên Fixed Focus Digital, chuyên gia rò rỉ này cho biết iPhone 16 Plus sẽ có các màu sắc sau hồng, vàng, xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng và tím.

So sánh phiên bản iPhone 15, iPhone 15 Plus được Apple ra mắt năm 2023, có thể thấy iPhone 16 Plus đã được bổ sung thêm 2 màu sắc mới là trắng và tím. Nguồn tin cho biết, “Táo khuyết” đồng thời có thể thay đổi đôi chút về sắc thái của một số màu khác.

Nguồn tin cho biết iPhone 16 Plus sẽ có các màu sắc sau hồng, vàng, xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng và tím. (Ảnh: MacRumors)

Mặc dù thông tin rò rỉ không làm rõ liệu hai tùy chọn màu sắc mới này sẽ có mặt trên phiên bản iPhone 16 tiêu chuẩn hay chỉ dành riêng cho iPhone 16 Plus. Tuy nhiên theo thông lệ từ Apple, 2 phiên bản tiêu chuẩn đều có chung các tuỳ chọn màu sắc. Điều này càng khiến sự trông đợi và háo hức từ cộng đồng người hâm mộ Apple tiếp tục tăng cao.

Trước đó, nguồn tin từ ShrimpApplePro cho biết, Apple sẽ mang trở lại màu Space Black (đen không gian) và màu Rose (hồng) thay cho màu Blue Titanium (xanh titan).

Trong đó, màu Space Black giống tuỳ chọn màu sắc của MacBook Pro M3 14 inch, màu Rose (hồng) thì lại có sắc độ thiên về vàng đồng nhiều hơn.

Màu sắc mới được cho là sẽ có trên iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. (Ảnh: Apple Hub on X/Twitter)

Màu xám gần giống màu Titan tự nhiên nhưng đậm hơn, cùng màu trắng giống trên iPhone 15 Pro cũng được cho là sẽ xuất hiện trên bộ đôi iPhone 16 Pro mới.

Dẫu vậy, các thông tin hiện tại chỉ dừng lại ở mức tin đồn, do đó chúng ta sẽ cần phải đợi Apple “vén màn” tại sự kiện ra mắt iPhone 16.