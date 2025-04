iPhone 14 bất ngờ giảm sốc, giá thấp kỷ lục chỉ từ 12,69 triệu đồng

Thời gian gần đây, thị trường smartphone Việt Nam chứng kiến sự giảm giá mạnh mẽ của hai mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus, đạt mức thấp nhất kể từ khi ra mắt. Tại các chuỗi bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam, iPhone 14 phiên bản 128 GB hiện được niêm yết với giá dưới 13 triệu đồng, thậm chí có nơi chỉ còn 12,69 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 14 Plus 128 GB cũng giảm xuống dưới 18 triệu đồng, với mức giá từ 17,49 triệu đồng. Tuy nhiên, tại một số hệ thống như Thế Giới Di Động và FPT Shop, giá của iPhone 14 Plus vẫn cao hơn khoảng 1-1,5 triệu đồng so với mặt bằng chung.



Ngoài ra, các chương trình khuyến mãi khác như giảm giá cho khách hàng thân thiết, thu cũ đổi mới, hỗ trợ thanh toán qua QR Code hoặc thẻ tín dụng giúp người mua có thể mua sản phẩm với mức giá thấp hơn nữa.

Theo ghi nhận, mức giá của 2 model iPhone 14 và iPhone 14 Plus đã giảm thêm từ 500.000-800.000 đồng kể từ lần Apple có chính sách giảm giá cho các dòng iPhone vào đầu tháng 3.

"Thời điểm hiện tại, iPhone 14 và iPhone 14 Plus tại hệ thống đang ghi nhận mức giá tốt nhất kể từ khi bộ đôi này ra mắt", ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện hệ thống Viettel Store, cho biết.

Ông Phan Trần Thành, Phó giám đốc ngành hàng Apple, hệ thống FPT Shop tiết lộ trước khi giảm giá 2 model này chỉ chiếm một phần tỉ trọng nhỏ trong doanh số bán ra. Tuy nhiên với mức giá mới, iPhone 14 đã tăng sức tiêu thụ và thay thế phân khúc iPhone 13.

Trước đó, vào giữa tháng 2, sau khi ra mắt iPhone 16e, Apple đã gây bất ngờ khi tuyên bố ngừng sản xuất hai mẫu iPhone SE và iPhone 14 Plus. Đây là lần đầu tiên Apple loại bỏ một số dòng sản phẩm khi vẫn đang ở giữa vòng đời, thay vì duy trì chúng trong dải sản phẩm cũ nhằm hướng tới tệp khách hàng muốn sở hữu iPhone với mức giá hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, iPhone 14 cũng đã bị gỡ khỏi trang web chính thức, tuy nhiên hãng khẳng định mẫu máy này vẫn có thể được mua thông qua các đối tác phân phối cho đến khi nguồn hàng cạn kiệt. Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là do cả ba mẫu iPhone trên vẫn sử dụng cổng sạc Lightning, không còn phù hợp với hệ sinh thái mới của Apple. Kể từ dòng iPhone 15, Apple đã chuyển sang cổng USB-C theo quy định của Liên minh Châu Âu (EU), giúp đồng bộ với các thiết bị khác và mang lại tính tiện dụng cao hơn cho người dùng.

Tại Việt Nam, người dùng vẫn có thể mua 2 mẫu máy là iPhone 14 và iPhone 14 Plus với đầy đủ các phiên bản dung lượng 128 GB, 256 GB và 512 GB tại các AAR. Bên cạnh đó, 2 model này không bị giới hạn màu sắc, vẫn còn đủ 6 tuỳ chọn là xanh dương, vàng, đen, tím, đỏ, trắng.

Việc giảm giá mạnh mẽ này được cho là nhằm kích cầu tiêu dùng và giải phóng hàng tồn kho sau quyết định ngừng sản xuất của Apple. Đây cũng là cơ hội tốt cho người tiêu dùng Việt Nam sở hữu các mẫu iPhone với mức giá hấp dẫn nhất từ trước đến nay.