Hy hữu: Gia đình sinh đôi 3 thế hệ ở Nghệ An, chính dì ruột cũng không nhận ra cháu vì quá giống nhau

Mạng xã hội mới đây chia sẻ khoảnh khắc chụp trong một đám cưới ở Nghệ An cùng dòng trạng thái: “Gia đình mấy đời đều sinh đôi ở Nghệ An. Đây có lẽ là một trong những gia đình đặc biệt nhất Nghệ An khi bà ngoại sinh đôi, hai con gái bà sinh đôi và giờ tới lượt hai cháu ngoại của bà cũng sinh đôi”.

Bức ảnh chụp 4 cặp song sinh đã nhận được gần 10.000 lượt “thả tim” và hàng trăm lượt bình luận quan tâm.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Đặng Thị Hồng (SN 1994, ở Nghi Lộc, Nghệ An) xác nhận gia đình chị có tới 3 thế hệ sinh đôi. Bà ngoại của chị Hồng có 7 người con, trong đó có một cặp con trai sinh đôi.

Bức ảnh 3 thế hệ sinh đôi gây "bão" mạng

Tiếp đó, mẹ chị Hồng sinh đôi hai con gái, là chị Đặng Thị Hồng và Đặng Thị Phương. Nhiều năm sau, dì út của Hồng lại tiếp tục sinh đôi hai người con gái.

Bất ngờ nhất, tới lượt chị Hồng và chị Phương khi lập gia đình cũng sinh đôi. Chị Hồng sinh đôi cặp song sinh là con trai năm 2017. Còn chị Phương sinh đôi con gái năm 2021.

Chị Hồng cho biết, bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội được chụp trong đám cưới chị Phương (em gái chị Hồng) cách đây vài ngày. Chị Phương sinh sống và làm việc tại Đức, mới đây đã trở về Việt Nam làm đám cưới.

Chị Phương (bên trái) và chị Hồng (bên phải)

Hai cậu sinh đôi của chị Hồng

Dì út của chị Hồng cũng sinh đôi hai bé gái

Nhiều hàng xóm và người dân trong làng đều biết và thường nhầm lẫn giữa các thành viên vì ngoại hình quá giống nhau. 9X quê Nghệ An khẳng định, việc sinh đôi hy hữu có thể do gen di truyền từ bà ngoại. Trước đây, vì hai chị em giống nhau nên mọi người toàn gọi chung cả hai là Hồng Phương vì không phân biệt được ai là chị, ai là em.

“Lúc trước hai chị em giống nhau lắm. Giờ có gia đình nên khác hơn một chút rồi”, chị Hồng cho hay.

Hai bé gái sinh đôi con của chị Phương

Hai bé trai sinh đôi là con chị Hồng

Việc sinh đôi cũng khiến hai chị em gặp nhiều tình huống “dở khóc dở cười”. Chị Hồng bối rối tiết lộ thêm: “Đến chính bản thân mình hiện giờ cũng không nhận ra được ai là ai trong các cặp sinh đôi trong nhà, phải hỏi mẹ mới biết được. Nghe khó tin thật, vì đến ngay cả dì ruột cũng không nhận ra cháu”.

Câu chuyện 3 thế hệ đều có người sinh đôi được chia sẻ lên mạng xã hội nhận được nhiều bình luận tích cực. Được nhiều người “xin vía” sinh đôi, chị Hồng thấy hạnh phúc và rất bất ngờ.

Được biết, cuối tháng 10 này, gia đình chị Hồng và em gái sẽ sang Đức sinh sống cùng một số người thân trong đại gia đình.