HVN hướng tới: “Trung hòa các-bon năm 2050” và “Không tử vong do tai nạn giao thông năm 2045”

Song song với hoạt động sản xuất và kinh doanh những sản phẩm xe máy, ô tô chất lượng và an toàn nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển đa dạng của khách hàng, trong hơn 28 năm qua, Honda Việt Nam (HVN) luôn nỗ lực đẩy mạnh triển khai các giải pháp đồng bộ, cam kết chung tay cùng Chính phủ nhằm thiết lập và đạt được các tiêu chuẩn cao hướng tới phát triển bền vững.

Năm tài chính 2025 (tháng 4/2024 – tháng 3/2025)

Chung tay cùng Chính phủ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu "Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045" và hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu "Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến Xe máy và Ô tô Honda" vào năm 2050", vào sáng ngày 23/9/2024, HVN đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT QG) và Bộ Giáo dục & Đào tạo (Bộ GD&ĐT) tổ chức Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trên toàn quốc kết hợp đào tạo an toàn giao thông (ATGT) cho phụ huynh trong năm học 2024 – 2025.

Các đại biểu cùng bấm nút phát động chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc năm học 2024 – 2025

Dự kiến hơn 1,7 triệu mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia sẽ được trao tặng cho các em học sinh lớp Một trong năm học này, nâng tổng số mũ trao từ năm 2018 đến nay lên gần 10,3 triệu mũ. Cùng với đó, hơn 1,7 triệu học sinh và 300.000 phụ huynh sẽ được đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Thông qua chương trình đầy nhân văn và ý nghĩa này, HVN khẳng định quyết tâm đồng hành cùng Chính phủ trong việc hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về an toàn giao thông.

Các em học sinh thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách và an toàn

Trước đó, hưởng ứng tích cực và đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trên lộ trình hướng tới mục tiêu "Trung hòa các-bon vào năm 2050", trong tháng 6/2024, HVN đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) – doanh nghiệp duy nhất vận hành mạng lưới bưu chính công cộng tại Việt Nam, mở rộng dự án sử dụng xe điện giao hàng tại thành phố Hồ Chí Minh – một trong những thị trường xe hai bánh lớn nhất cả nước và cũng là địa phương đang đặc biệt quan tâm, đi đầu trong việc triển khai các giải pháp hướng tới mục tiêu chiến lược "Trung hòa các-bon vào năm 2050".

Những khoảnh khắc hợp tác ý nghĩa

Theo đó, HVN tiếp tục bàn giao thêm cho Vietnam Post 130 xe điện Benly e: – mẫu xe được thiết kế tối ưu cho hoạt động chuyên chở hàng hóa, phù hợp với hệ thống giao thông tại Việt Nam, để giao hàng tại nơi đây và các tỉnh lân cận khu vực phía Nam.

Đội ngũ giao hàng Việt Nam Post

Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiên phong trong các hoạt động về an toàn giao thông, đào tạo kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cho khách hàng và người dân trên cả nước, HVN sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng năng lượng sạch trong hoạt động sản xuất và phát triển các dòng sản phẩm xe thân thiện với môi trường, nỗ lực thực hiện các giải pháp toàn diện hướng tới "Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045" và "Trung hòa các-bon vào năm 2050". HVN cam kết luôn nỗ lực cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cũng như những giá trị gia tăng thiết thực để làm hài lòng khách hàng hơn nữa; đồng thời tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội. Công ty sẽ tích cực thực hiện các hoạt động theo định hướng của Honda Motor và Chính Phủ Việt Nam, nhằm tạo ra một cuộc sống "tự do, an toàn và thoải mái" cho tất cả mọi người, trở thành "Công ty được xã hội mong đợi".