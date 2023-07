Huỳnh Như: Thời tiết lạnh ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam

" Khi sang đây thời tiết lạnh ảnh hưởng đến toàn đội, do chênh lệch nhiệt độ giữa Việt Nam và New Zealand. Nên trận đấu này như cơ hội cho toàn đội thích nghi, làm quen với thời tiết và nhịp độ thi đấu ", Huỳnh Như chia sẻ sau trận thua 0-2 của đội tuyển nữ Việt Nam trước New Zealand.

Thời tiết là thách thức được báo trước với đội tuyển nữ Việt Nam khi sang New Zealand. Trái ngược với thời tiết nóng bức tại Việt Nam, nhiệt độ ở New Zealand thời điểm này chỉ dao động khoảng 10 độ C. Với mức chênh lệch lên đến 30 độ, các cầu thủ gặp khó khăn trong việc làm quen thời tiết của địa phương.

Thời tiết lạnh ảnh hưởng đến lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong buổi tập chiều 9/7, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã phải rút ngắn thời gian tập nhằm đảm bảo sức khỏe cầu thủ.

Đồng đội của Huỳnh Như, tiền đạo Thanh Nhã, cũng cho biết: " Tôi nghĩ thời tiết có ảnh hưởng đến cầu thủ Việt Nam. Trời lạnh khiến cho chúng tôi chơi bóng không được mềm dẻo như mong đợi. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ thích nghi khí hậu tốt hơn và có những bài tập khởi động làm nóng cơ thể kỹ hơn ".

Không chỉ gặp khó khăn về thời tiết, đội tuyển nữ Việt Nam còn đối diện với lối chơi quyết tâm của đội chủ nhà. Các cầu thủ New Zealand sử dụng chiến thuật áp sát mạnh mẽ gây khó dễ cho các học trò HLV Mai Đức Chung. Họ ghi 2 bàn do công của CJ Bott và Jacqui Hand. Ở chiều ngược lại, đội tuyển nữ Việt Nam gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành đối thủ. Tình huống đáng chú ý nhất thuộc về pha dứt điểm của Thanh Nhã ở cuối hiệp một nhưng bị hậu vệ chủ nhà chặn đứng.



Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu cuối với đội tuyển Tây Ban Nha ngày 14/7. Hướng tới trận này, Huỳnh Như chia sẻ: " Chúng tôi sẽ có vài ngày nghỉ để phân tích trận đấu ngày hôm nay. Đồng thời đội sẽ tổ chức những cuộc họp để chuẩn bị cho trận đấu tới ".