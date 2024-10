Huy Popper: "One Star sẽ đánh bại Saigon Phantom để lên ngôi vô địch"

Ngày 27/10, Chung kết Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2024 được tổ chức tại Nhà thi đấu Quân Khu 7 với sự xuất hiện của 3 đội tuyển mạnh nhất của Liên Quân Mobile Việt Nam: Saigon Phantom (SGP), One Star Esports (1S) và The DareDevil Team (TDT). Trận đấu đầu tiên sẽ là cuộc cạnh tranh giữa TDT và 1S để giành tấm vé đến với Chung kết tổng gặp Saigon Phantom.

Trước trận đấu, BLV Huy Popper đã có những nhận định và dự đoán về Chung kết rực lửa tại Quân Khu 7. Theo đó, nam BLV cho biết One Star có lợi thế lớn về mặt kinh nghiệm so với đối thủ là TDT. Thế mạnh trong việc quen với sân khấu lớn, với sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả tại nhà thi đấu chính là điều có thể giúp Maris và các đồng đội vượt qua cửa ải đầu tiên của mình trên hành trinh chinh phục chức vô địch ĐTDV.

Bên cạnh đó, Huy Popper cũng đưa ra dự đoán chính One Star sẽ có lần đầu tiên lên ngôi tại giải quốc nội của Liên Quân Mobile Việt Nam.

"One Star đã bỏ lỡ cơ hội 6 lần và họ sẽ làm nên chuyện ở mùa giải ĐTDV năm nay. Nhiều lý do đang đứng về phía họ để lên ngôi vô địch, khi mà năm nay là mùa giải mà các đội tuyển về nhì như eArena, Flash Wolves đều đã vô địch.

Tuy nhiên, chìa khóa để One Star vô địch sẽ phụ thuộc nhiều vào cách mà họ thi đấu ở trận gặp TDT. Nếu giành chiến thắng gọn gàng, mở ra nút thắt tâm lý cho các thành viên, đặc biệt là Stark - cái tên trẻ cực kỳ quan trọng trong đội hình thì One Star sẽ có rất nhiều lợi thế. Về Stark, thông qua mic-check thì đây là thành viên chưa có tâm lý ổn định nhưng cũng có những pha xử lý rất ấn tượng. Nếu Stark chơi hay, One Star sẽ đánh bại Saigon Phantom để lên ngôi vô địch."

One Star có những lợi thế nhất định nhưng TDT Esports cũng không phải là một đối thủ dễ bị đánh bại. Phong độ của "quỷ đỏ" trong thời gian qua cũng là cực kỳ ấn tượng. Ngoài ra, một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ là Saigon Phantom ngồi sẵn chờ đợi ở trận Chung kết tổng cũng là thách thức đầy khó khăn.

Liệu những dự đoán từ "pháp sư" Huy Popper có chính xác và One Star sẽ lên ngôi vô địch ở lần thứ 7 tiến vào Chung kết của Đấu Trường Danh Vọng?