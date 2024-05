Hủy kèo bơi sông Hồng, Ánh Viên vẫn gặp gỡ "thả tim" với Bệu Bé Bỏng, dân tình hết lời khen ngợi vì dễ thương

Ngày 16/5, cựu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã có cuộc gặp với Tiktoker Bệu Bé Bỏng. Ánh Viên thoải mái giao lưu trò chuyện và còn tạo kiểu hình trái tim khi chụp ảnh cùng anh chàng.

Ánh Viên thoải mái chụp ảnh cùng Bệu Bé Bỏng

Cô nàng lịch sử bắt tay, trò chuyện cùng anh chàng nổi tiếng trên mạng

Trước đó, Ánh Viên và Bệu Bé Bỏng đã có kèo hẹn thi bơi trên sông Hồng. Tuy nhiên đến phút chót, nữ kình ngư sinh năm 1996 đã thông báo phải hủy cuộc hẹn vì lý do đảm bảo an toàn. "Tiểu tiên cá" đã liên lạc và xin lỗi Bệu Bé Bỏng, đồng thời hẹn một cuộc giao lưu khác khi có đầy đủ sự chuẩn bị và đảm bảo an toàn cho tất cả khán giả.

Cùng vì vậy nhân chuyến đi công tác ở Hà Nội, Ánh Viên đã có cuộc hẹn với anh chàng này. Bệu Bé Bỏng được biết đến với biệt danh "Hà Bá sông Hồng" do anh này có thói quen thường xuyên bơi tại đây, anh cũng là một TikToker nổi tiếng với hơn 300.000 người theo dõi. Tại cuộc gặp Ánh Viên và Bệu Bé Bỏng đã có những chia sẻ nhắc nhở các em nhỏ đảm bảo an toàn khi đi bơi khi sắp vào hè.

Về phía Ánh Viên, nhiều người cho rằng cô nàng rất lịch sự. Dù từng là VĐV chuyên nghiệp nhưng có thái độ rất phù hợp với một Tiktoker xa lạ trên mạng. Ngược lại, Bệu Bé Bỏng trong cuộc gặp Ánh Viên cũng ăn mặc và trò chuyện lịch sự nhận về nhiều lời khen.