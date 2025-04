HUTECH - Môi trường giáo dục hiện đại, điểm đến của những ước mơ

Lấy người học làm trung tâm, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) xây dựng mô hình giáo dục toàn diện, giúp sinh viên không chỉ tiếp thu kiến thức chuyên môn mà còn được rèn luyện kỹ năng, xây dựng bản lĩnh cá nhân và phát triển các giá trị sống tích cực.

Một môi trường giáo dục chất lượng luôn bắt đầu từ hạ tầng vật chất đồng bộ. Tại HUTECH, Trường không ngừng đầu tư trang thiết bị máy móc cho sinh viên học tập. Ở mỗi khối ngành, sinh viên đều được thực hành trong không gian hiện đại như: Xưởng thực hành động cơ, khung gầm, Xưởng diesel, điện - điện tử ô tô, phòng thí nghiệm hệ thống điều khiển ô tô của sinh viên khối ngành ô tô; Studio của thần dân ngành Truyền thông đa phương tiện;… Tất cả đều mang đến trải nghiệm học tập thực tế - "học bằng tay, hiểu bằng mắt, tư duy bằng hành động".

Sinh viên khối ngành ô tô thực hành cùng máy móc, ô tô thật ngay tại trường

Đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên thế hệ mới, Trường mang đến không gian học thuật thú vị và giá trị. Đó là những cuộc thi chuyên ngành được tổ chức liên tục như Olympic cơ học, HUTECH Robosumo Fight, HUTECH Green Car Contest cho khối ngành Kỹ thuật; IT Got Talent, AI Challenge cho khối ngành Công nghệ thông tin; I-HUTECH Golden Bell, Cuộc thi Rung chuông vàng "Nihongo step by step" cho khối ngành Ngôn ngữ… Các sân chơi tạo nên không gian học thuật sôi động để các bạn trẻ ứng dụng kiến thức một cách linh động và đầy sáng tạo.

Các sân chơi học thuật tạo không gian sôi động để các bạn ứng dụng kiến thức thực tiễn

Với mạng lưới hợp tác doanh nghiệp chặt chẽ, HUTECH tạo điều kiện để sinh viên bước ra khỏi khuôn khổ lý thuyết bằng các chuyến company tour thực tế, học kỳ doanh nghiệp. Việc tiếp xúc với môi trường làm việc thật, gặp gỡ chuyên gia, lắng nghe câu chuyện thực tiễn giúp các bạn hình dung rõ hơn về con đường mình đang đi, từ đó xác lập mục tiêu học tập và nghề nghiệp một cách rõ ràng hơn.

Không dừng lại ở đó, các ngày hội việc làm từng khối ngành cũng được tổ chức liên tục như HUTECH IT Open Day, HUTECH TECHSHOW, HUTECH Career Day, HUTECH International Job Fair,… mở ra cánh cửa kết nối mạnh mẽ giữa Nhà trường - doanh nghiệp - sinh viên. Mỗi ngày hội mang đến hàng ngàn cơ hội việc làm cho các bạn trẻ, giúp các bạn tiếp cận gần hơn với thị trường lao động ngay từ khi chưa tốt nghiệp.

Các ngày hội việc làm mang đến hàng ngàn cơ hội nghề nghiệp cho các bạn trẻ

Đặc biệt, hoạt động hợp tác quốc tế tại HUTECH thông qua việc tiếp đón sinh viên nước ngoài, tổ chức các chương trình trao đổi, trải nghiệm như Bukkyo Study Tour, Vietnam Summer Program, Global Service Learning… không chỉ giúp các bạn rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nâng cao tư duy toàn cầu - yếu tố không thể thiếu trong thời đại hội nhập.

Hoạt động quốc tế giúp các bạn rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ và tư duy toàn cầu

Một môi trường giáo dục hiện đại không thể hoàn thiện nếu thiếu sự quan tâm đến đời sống tinh thần và sự phát triển cá nhân của sinh viên. Từ những sân chơi đình đám như HUTECH’s Got Talent, HUTECH Acting Stars, HUTECH Host, Miss HUTECH đến các hoạt động thể thao sôi nổi như HUTECH Games hay đầu tư hệ thống sân bãi chuyên nghiệp trong nhà - ngoài trời, Trường đã không ngừng tạo ra những không gian mở - nơi các bạn có thể bước ra khỏi "vỏ bọc học thuật" và tự tin thể hiện chính mình.

Các sân chơi văn hóa nghệ thuật, thể thao là nơi để các bạn trẻ phát triển những thế mạnh cá nhân

Những giọng hát đầy nội lực, những vai diễn cảm xúc hay những màn tranh tài thể thao kịch tính,… không chỉ làm nên dấu ấn cho đời sống học đường, mà còn là những cột mốc trưởng thành đáng nhớ của mỗi cá nhân. Qua từng vòng thi, qua những lần thành công và cả thất bại, các bạn trẻ có cơ hội được khẳng định bản thân, rèn bản lĩnh, học nhiều kỹ năng giá trị và đặc biệt là được sống trọn với đam mê.

Tại HUTECH, mỗi ngày học không chỉ là một bước tiến trong tri thức, mà còn là hành trình khám phá bản thân, nuôi dưỡng đam mê và định hình tương lai. Một môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện, nhân văn – nơi những ước mơ được chắp cánh để bay xa, và mỗi sinh viên đều có cơ hội trở thành phiên bản xuất sắc nhất của chính mình.