Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID, VssID hay CCCD gắn chip thay thế thẻ BHYT khi khám, chữa bệnh

Hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng VNeID thay thế thẻ BHYT

Theo Công văn 931/BYT-BH, Bộ Y tế cũng đề cập đến việc cho phép sử dụng VNeID thay thế cho thẻ BHYT giấy khi người dân đi khám chữa bệnh.

Để được tích hợp thông tin BHYT trên ứng dụng VNeID, người dân phải đăng ký đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại Công an xã, phường, thị trấn hoặc Công an nơi cấp thẻ CCCD. Khi đi, người dân mang theo thẻ CCCD gắn chip và thẻ BHYT để phía công an cập nhật thông tin.

Sau khi đăng ký thành công, người dân có thể sử dụng thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID để thay cho thẻ BHYT giấy để làm thủ tục khám, chữa bệnh BHYT. Cách sử dụng ứng dụng này như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VNeID.

Bước 2: Chọn mục “Ví giấy tờ” >> Chọn “Thẻ BHYT”.

Bước 3: Nhập mã Passcode để xác minh người dùng.

Bước 4: Xuất trình hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID cho nhân viên y tế.

Hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng VssID thay thế thẻ BHYT

Ngoài việc cho phép sử dụng ứng dụng VNeID thay cho thẻ BHYT giấy, theo Công văn số 1493/BHXH-CSYT, kể từ ngày 1/6/2021, người bệnh tham gia BHYT trên toàn quốc khi đi khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế cho việc sử dụng thẻ giấy.

Các cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng đầu đọc để quét mã QR-Code trên hình ảnh thẻ BHYT hoặc nếu không có đầu đọc mã QR thì nhân viên y tế ghi trực tiếp số thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để làm thủ tục khám, chữa bệnh cho người bệnh.

Tất cả người bệnh sở hữu điện thoại smartphone đều có thể dễ dàng tải ứng dụng VssID và đăng ký tài khoản để sử dụng hình ảnh thẻ BHYT và các tiện ích khác mà ứng dụng VssID mang lại.

Sau khi được cơ quan BHXH cấp mật khẩu, người bệnh mở hình ảnh thẻ BHYT nhờ các thao tác sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VssID.

Bước 2: Tại giao diện Quản lý cá nhân chọn “Thẻ BHYT”.

Bước 3: Chọn “Sử dụng thẻ” hoặc “Hình ảnh thẻ”.

Hướng dẫn cách sử dụng Căn cước công dân gắn chip để thay thế thẻ BHYT

Đầu năm 2022, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 931/BYT-BH hướng dẫn triển khai thí điểm khám, chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp.

Để thực hiện được điều này, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc thực hiện đồng bộ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư, tích hợp thông tin về bảo hiểm y tế trong dữ liệu về CCCD.

Hiện nay về cơ bản, mọi người ở các địa phương đều có thể sử dụng thẻ CCCD gắn chip thay cho thẻ BHYT để khám chữa bệnh BHYT.

Vì vậy, nếu đã được cấp thẻ CCCD gắn chip, người bệnh chỉ cần mang theo Căn cước và không cần đem thẻ BHYT giấy đi cùng khi đến khám, chữa bệnh mà vẫn được giải quyết hưởng quyền lợi BHYT.

Khi đi khám, chữa bệnh, người bệnh xuất trình CCCD gắn chip cho nhân viên y tế để họ quét mã QR code kiểm tra thông tin và làm thủ tục khám, chữa bệnh theo đúng quy trình.