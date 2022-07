Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử, có thể thực hiện ngay trên điện thoại

Triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Bộ Công an tiếp tục thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên phạm vi toàn quốc.

Tài khoản định danh điện tử là gì?

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID), do Bộ Công an phát triển.

Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử

Tùy theo nhu cầu và điều kiện, công dân thuộc các trường hợp sau đây có thể lựa chọn các hình thức đăng ký tài khoản định danh điện tử như sau.

1. Thực hiện việc đăng ký tài khoản định danh điện tử Mức 1 trên ứng dụng VNeID:

Bước 1: Tải ứng dụng Định danh điện tử Quốc gia (VNeID) từ App Store và Google Play Store về điện thoại.

Thông tin về ứng dụng Định danh điện tử Quốc gia (VNeID) khi người dùng lần đầu truy cập ứng dụng

Bước 2: Tại ứng dụng VNeID, người dân cần kê khai các thông tin gồm số định danh cá nhân (12 chữ số trên thẻ CCCD) và số điện thoại để kích hoạt tài khoản.

Người dân cần kê khai các thông tin gồm số định danh cá nhân (12 chữ số trên thẻ CCCD) và số điện thoại để kích hoạt tài khoản

Kết quả phê duyệt tài khoản sẽ được gửi qua tin nhắn SMS, công dân vào ứng dụng, kích hoạt và sử dụng.

2. Thực hiện việc đăng ký tài khoản định danh điện tử Mức 2 trực tiếp tại cơ quan Công an (công dân có thể làm cùng lúc khi làm thẻ CCCD gắn chip):



Hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp CCCD gắn chip tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Công dân thông báo với cán bộ về việc làm hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử. Thông tin đăng ký bao gồm: CCCD, số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử (email).



Công dân có thể cung cấp thêm các thông tin về người phụ thuộc cùng giấy tờ kèm theo (nếu công dân có nhu cầu tích hợp các thông tin này vào hồ sơ đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử).

Trường hợp công dân có nhu cầu đăng ký tích hợp các thông tin hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… thì mang thêm các loại giấy tờ gốc để đối chiếu.

Mức độ của tài khoản định danh điện tử

- Mức độ 1: Tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của công dân kê khai đã được so sánh, đối chiếu tự động trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Với tài khoản mức độ 1, công dân có thể sử dụng một số tính năng cơ bản như: phòng chống dịch (khai báo y tế, thông tin tiêm chủng,…), giải quyết dịch vụ công trực tuyến (thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng,…).



- Mức độ 2: Tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của cá nhân kê khai đã được xác minh bằng ảnh chân dung hoặc vân tay trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.



Với tài khoản mức độ 2, công dân có thể sử dụng tất cả các chức năng tiện ích mà ứng dụng định danh điện tử quốc gia cung cấp như: đăng ký tích hợp hiển thị các loại giấy tờ (Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế...), thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền...

