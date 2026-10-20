Hưng Yên nói gì về bản đồ sáp nhập xã, phường lan truyền trên mạng?

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định hình ảnh tấm bản đồ hành chính tỉnh Hưng Yên lan truyền trên mạng xã hội là không chính thống, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân và cán bộ công chức.

Trong mấy ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh tấm bản đồ hành chính tỉnh Hưng Yên, trong đó có nêu phương án dự kiến sẽ gộp, sắp xếp lại một số xã, phường hiện hữu, thành một đơn vị hành chính cấp xã mới.

Trước thông tin này, ông Phạm Văn Khuê, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định, đó là tấm bản đồ không chính thống, do cá nhân nào đó tạo ra và đưa lên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân và cán bộ công chức. ĐọcTin Tức

Tỉnh Hưng Yên có diện tích tự nhiên 2.514,81km2, quy mô diện tích tương đối nhỏ nhưng số lượng đơn vị hành chính cấp xã còn lớn. Sau sắp xếp, toàn tỉnh có 104 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 93 xã và 11 phường.

Một góc phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Trước thông tin hiện nay, tại tỉnh Hưng Yên có 33 đơn vị hành chính cấp xã chưa đủ tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định chung của Trung ương đã ban hành (32 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và 1 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số), Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, sở dĩ có số đơn vị hành chính chưa đủ tiêu chuẩn là do đặc thù của 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình cũ trước hợp nhất, có nhiều đơn vị hành chính cấp xã; khi xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới Trung ương có định hướng giảm không quá 70% đơn vị hành chính cấp xã cũ.

Do đó, tỉnh Hưng Yên hiện còn số đơn vị hành chính kể trên, có "non hơn" so tiêu chí, tiêu chuẩn quy định.

Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành, nhằm tổ chức hợp lý không gian phát triển, tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân, tỉnh Hưng Yên đã có chủ trương giao Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án sắp xếp, hợp nhất một số đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương, định hướng quy định của Trung ương.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được căn cứ vào các yếu tố như quy mô dân số, diện tích, điều kiện kinh tế - xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa, địa bàn dân cư, khả năng quản lý, yêu cầu phát triển bền vững của từng địa phương và của tỉnh...

Đề cập đến việc tiếp tục, nghiên cứu đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ ảnh hưởng tới tâm tư cán bộ, công chức, xáo trộn công việc, ảnh hưởng chất lượng phục vụ nhân dân, ông Phạm Văn Khuê nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang giao lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, tuyệt đối không để xỷ ra tình trạng cán bộ, công chức làm việc cầm chừng, thiếu trách nhiệm, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.

Tỉnh ủy cũng chỉ đạo, định hướng công tác bố trí, sử dụng cán bộ sau sắp xếp phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, phẩm chất, năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu của tổ chức.

Quá trình sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp xã, về nhân sự cấp xã, tỉnh sẽ ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn khung trên cơ sở công khai, minh bạch và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, từ đó bố trí công việc theo năng lực, sở trường của từng người.

Liên quan đến việc tiếp tục hợp nhất một số đơn vị hành chính cấp xã, Tỉnh ủy Hưng Yên có Kết luận số 410-KL/TU ngày 24/9/2026, trong đó chỉ đạo: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hoàn thiện các đề án, phương án và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng phương án, đề án, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trong tháng 10/2026.

Về tiến độ thực hiện các công việc phục vụ hợp nhất một số đơn vị hành chính, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên cho hay, các đơn vị liên quan đang triển khai đúng tinh thần chỉ đạo, đáp ứng thời gian yêu cầu của Tỉnh ủy./.