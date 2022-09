Hứa Vĩ Văn kể chuyện bị đánh gãy mũi khi đóng phim

Bắt đầu từ sở thích vẽ tranh của diễn viên Hứa Vĩ Văn, nhà báo Long Vũ đưa khán giả Cuộc hẹn cuối tuần đến với hành trình “khám phá” nam diễn viên từ những ngày sinh hoạt ở nhà thiếu nhi cùng với ca sĩ Thu Minh, Hồng Ánh, thời gian làm người mẫu, thử sức với âm nhạc rồi gắn bó với phim truyền hình...



Cuộc trò chuyện hé lộ nhiều chi tiết về quyết định mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của Hứa Vĩ Văn khi anh chuyển sang đóng phim điện ảnh và thành công rực rỡ với loạt phim đình đám Em là bà nội của anh, Chàng trai năm ấy, Tiệc trăng máu, Nghề siêu dễ….

Diễn viên Hứa Vĩ Văn có sở thích vẽ tranh

Hứa Vĩ Văn cũng chia sẻ về quãng thời gian anh đánh cược giữa việc ngừng đóng phim truyền hình để chuyển sang đóng phim điện ảnh hoặc dừng hẳn lại, vì sau rất nhiều năm đóng phim truyền hình anh không có được thành công như mong muốn. Những chuyện dở khóc dở cười trong quá trình đóng phim điện ảnh như “ăn nguyên cái chân vào mặt”, bị gãy mũi, cú nhảy liều mạng... cũng được Hứa Vĩ Văn bật mí.

Vai diễn gần đây trong Nghề siêu dễ thay đổi hẳn hình tượng trên màn ảnh của Hứa Vĩ Văn. Anh vào vai cựu công an nhưng không thể quên "máu nghề" điều tra để theo đuổi tên tội phạm trốn thoát năm xưa. Hi sinh ngoại hình đã đành, Hứa Vĩ Văn còn phải chịu đòn thật sự. Một lần không may anh bị bạn diễn đạp dẫn tới gãy sống mũi, đầu óc choáng váng.

Hứa Vĩ Văn bật mí những chuyện dở khóc dở cười trong quá trình đóng phim điện ảnh

Bên cạnh chuyện nghề, chuyện đời tư cũng được Hứa Vĩ Văn chia sẻ khá cởi mở trong chương trình. Từ quãng thời gian thơ ấu gắn bó với nghề làm chè ba màu gia truyền của gia đình, sự mất mát liên tiếp những người thân ruột thịt, cuộc sống riêng nhiều trắc trở và thời gian anh lao đầu vào công việc vượt qua nỗi đau đến cách anh dùng tranh mình vẽ, gây quỹ từ thiện và giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn...

Không gian của Cuộc hẹn cuối tuần “đổi màu” với sự xuất hiện tươi trẻ của nữ ca sĩ-nhạc sĩ Lyly. Bên cạnh những tiết mục đánh dấu tên tuổi như Hạnh phúc mới, Sao anh chưa về nhà, Đen đá không đường , Lyly sẽ sóng đôi thể hiện tài năng catwalk cùng Hứa Vĩ Văn. Nam diễn viên cũng trổ tài ca hát Như chưa bắt đầu và Nhớ mùa thu Hà Nội.

Nữ ca sĩ-nhạc sĩ Lyly đem đến chương trình những ca khúc nổi tiếng Hạnh phúc mới, Sao anh chưa về nhà, Đen đá không đường

Cuộc hẹn cuối tuần với khách mời diễn viên Hứa Vĩ Văn phát sóng 20h 3/9 trên VTV3.