Hot TikToker trong giới sinh viên Trường ĐH FPT: Tài năng và visual đủ cả

Hot TikToker mê trải nghiệm sự kiện

Dương Minh Nguyệt (sinh viên chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện, trường ĐH FPT campus Hà Nội) là cô nàng sở hữu hơn 85.000 lượt follow trên trang cá nhân TikTok. "Mình xây dựng kênh TikTok cá nhân để thoả mãn đam mê thời trang, quay chụp đồng thời cũng muốn tạo ra những giá trị riêng cho cộng đồng người trẻ có chung mối quan tâm", Nguyệt chia sẻ. Mày mò làm TikTok, cô nàng từng "sụt cân", "mất ăn mất ngủ" khi kênh chưa đi vào hoạt động ổn định ở giai đoạn đầu.

Dần dần, Nguyệt tìm cách cân bằng giữa việc học, làm TikTok một cách bài bản. Chỉ sau hơn 1 tháng, kênh TikTok của Nguyệt đã có clip triệu view. Cô nàng cũng vận dụng được những kiến thức truyền thông mình đã học tại trường vào việc lên ý tưởng nội dung, thực hiện quay dựng các clip, quảng bá kênh…

Minh Nguyệt vừa là nhà sáng tạo nội dung thú vị trên TikTok vừa là thủ lĩnh năng động trong các sự kiện của sinh viên Trường ĐH FPT

Không chỉ là nhà sáng tạo nội dung TikTok đầy triển vọng, Nguyệt còn là "thủ lĩnh" trong nhiều sự kiện lớn dành cho sinh viên Trường ĐH FPT. "Vừa vào trường, mình đã có hẳn 1 quyển sổ ghi tất cả những sự kiện mình muốn tham gia", Nguyệt hóm hỉnh kể.

Với Nguyệt, tham gia hoạt động sự kiện là cách để bản thân thực sự "sống với thanh xuân" một cách hết mình và đầy trách nhiệm. "Với một số bạn, tham gia sự kiện có thể được cho là việc làm tốn thời gian, lại mệt nhưng với mình, làm sự kiện giúp mình học hỏi được nhiều điều: cách quản lý, kết nối bản thân với mọi người, cách trân trọng và biết ơn", Nguyệt chia sẻ.

Ngoài ra, được góp một phần vào những sự kiện làm nên môi trường giàu trải nghiệm ở Trường ĐH FPT cho hàng nghìn sinh viên là niềm vui và sự tự hào "to đùng" với Nguyệt.

Tháng 12 tới, cô nàng sẽ lên đường du học Thạc sĩ tại Hàn Quốc. "Những trải nghiệm học tập, sống ở nước ngoài cũng sẽ được mình chia sẻ trên TikTok cũng như các nền tảng mạng xã hội khác. Mình hy vọng sẽ lan toả được những giá trị hữu ích tới cộng đồng. Đây là mơ ước ấp ủ nhưng đồng thời cũng là thử thách, đòi hỏi mình phải cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày", Nguyệt nói.

Cô nàng TikToker thích nghiên cứu khoa học

Hoàng Gia Thuyên hiện đang là sinh viên chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Trường ĐH FPT. Tìm hiểu về mạng xã hội trong đó có TikTok là một phần trong việc học tập các kiến thức chuyên ngành của Thuyên. Cô nàng mày mò lập kênh, tự làm nội dung trên Tiktok cá nhân và không ngờ lại được bạn bè yêu mến.

"Mình chủ yếu chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện về sở thích làm bánh trên kênh Tiktok cá nhân", cô nàng Gia Thuyên chia sẻ.

Không chỉ là một TikToker duyên dáng, Gia Thuyên còn có niềm yêu thích nghiên cứu khoa học

"Chơi TikTok" là cách để Thuyên thư giãn sau những giờ học căng thẳng và có thêm kết nối với bạn bè. Ngoài ra, cô nàng cũng dành thời gian nghiên cứu nền tảng này, để "lên tóp" được thì vui mà tính ra lại trau dồi được một số kỹ năng như quản lý thời gian hiệu quả, thực hành kiến thức làm nội dung, quay dựng clip đã học. Thật bất ngờ khi cô nàng Tiktoker này còn yêu thích nghiên cứu khoa học và từng tham gia một dự án nghiên cứu được chấp thuận trình bày tại Hội thảo khoa học khối ngành Kinh tế do Tổ chức Giáo dục FPT tổ chức.

Báo cáo khoa học của Thuyên và nhóm bạn sinh viên Trường ĐH FPT mang tên: "Cultural value and Emotional appeals in Vietnamese advertising". Báo cáo phân tích mối tương quan giữa các yếu tố văn hóa và việc khơi gợi chúng trong quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng của các nhãn hàng. Thuyên cùng nhóm của mình đã được chấp nhận trình bày báo cáo tại Hội thảo khối ngành Kinh tế FPT Edu – FCBEM 2022.

"Học tập ở Trường ĐH FPT, những giá trị lớn nhất mà mình cảm nhận được là môi trường năng động, tạo cơ hội cho sinh viên chúng mình được thử sức ở những lĩnh vực, hoạt động mới", Thuyên nói.