Hot: Tay vợt tennis vĩ đại nhất thế giới Novak Djokovic cũng đã chơi pickleball

Trước khi US Open 2024 khởi tranh tại Mỹ vào ngày 26/8, Novak Djokovic xác nhận sẽ tham dự giải pickleball giao hữu có tên gọi "The Head NYC Mash Up" tại Mỹ vào ngày hôm nay 22/8.

Ngoài ra giải đấu còn có sự xuất hiện của tay vợt hàng đầu thế giới Jannik Sinner. Ở nội dung nữ còn có sự góp mặt của tay vợt nữ hạng 9 WTA Barbora Krejcikova. Bên cạnh đó, ngôi sao pickleball Callie Jo Smith, người từng đoạt 11 danh hiệu và được xem là một trong những ngôi sao hàng đầu của pickleball thế giới cũng tham gia tranh tài.

Poster giải pickleball The Head NYC Mash Up 2024

Trước thông tin ngôi sao tennis chơi pickleball, người hâm mộ chia làm hai nửa sau. Một bên tỏ ra không thực sự thoải mái khi nghe thấy tên bộ môn này, một bên cho rằng đây chỉ là hoạt động vui vẻ và không ảnh hưởng gì đến tennis cũng như Djokovic.

Nhiều ý kiến tranh cãi về việc Djokovic chơi Pickleball

Về phía Novak Djokovic, anh vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi sau khi giành tấm HCV Olympic 2024. Mục tiêu trước mắt của tay vợt người Serbia sẽ là US Open 2024 - giải đấu anh đang là nhà đương kim vô địch.