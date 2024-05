Jimin (BTS) từ lâu đã vướng tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên Song Da Eun nhưng HYBE Labels không có động thái xác nhận hay phủ nhận. Mặc dù cô gái này phủ nhận mối quan hệ nhưng vẫn thường xuyên đăng ảnh mập mờ thả "hint" chuyện hẹn hò với Jimin.

Mới đây nhất, Song Da Eun vướng thêm tin đồn là bạn gái cũ của Seungri. Trên buổi livestream ngày 23/5, 1 netizen đã hỏi thẳng Song Da Eun rằng cô có phải bạn gái cũ của Seungri hay không. Nữ diễn viên này trả lời ngắn gọn là "Không", nhưng lại giữ im lặng về tin đồn hẹn hò với Jimin. Ngay lập tức, thông tin này đã trở thành chủ đề hot nhất cổng thông tin Naver chiều ngày 23/5.

Song Da Eun phủ nhận tin đồn là bạn gái cũ Seungri

Tin tức này đứng đầu cổng thông tin Naver chiều 23/5

Sở dĩ tin đồn Song Da Eun hẹn hò Seungri nổ ra vì cô gái này từng bị cho là có dính líu đến hộp đêm Burning Sun. Vào năm 2019, công ty quản lý của Song Da Eun đã giải thích rằng: "Song Da Eun và Seungri có mối quan hệ thân thiết từ khi còn là sinh viên, nhưng mối quan hệ bị hiểu lầm khiến cô ấy rất khó chịu". Công ty này cho biết thêm Song Da Eun không dính líu đến Burning Sun, cô chỉ làm việc ở hộp đêm khác của Seungri mang tên Monkey Museum trong 1 thời gian.

Song Da Eun sinh năm 1991, nữ diễn viên chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn từ năm 2011 qua bộ phim truyền hình mang tên Can't Live With Losing. Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong loạt tác phẩm như Once Again, Hold My Hand… nhưng vẫn chưa tạo được dấu ấn đáng chú ý. Nhắc đến tên cô, người ta chỉ nhớ đến danh xưng "bạn gái tin đồn của Jimin".

Song Da Eun có sự nghiệp mờ nhạt, chỉ được nhớ đến nhờ nghi vấn hẹn hò với Jimin

Còn nhớ vào năm 2019, không chỉ làng giải trí mà còn cả xã hội Hàn Quốc rúng động trước bê bối Burning Sun. Seungri - em út đình đám của BIGBANG và hội bạn Jung Joon Young, Choi Jong Hoon bị bóc trần hàng loạt tội ác như cưỡng bức tập thể, quay lén, môi giới mại dâm, có group chat chia sẻ những video ghi lại cảnh cưỡng bức các cô gái.



Sau khi thực hiện cả loạt tội ác kinh hoàng, Seungri chỉ phải chịu mức án 1 năm rưỡi tù giam. Đến nay, bê bối này nóng trở lại nhờ bộ phim tài liệu của BBC mang tên Burning Sun: Exposing the secret K-pop chat groups. Bộ phim ghi lại quá trình điều tra của các phóng viên và hé lộ thêm những tình tiết gây sốc về bê bối chấn động này.



Tội ác của Seungri và nhóm bạn bị BBC phơi bày trước ánh sáng trở lại

