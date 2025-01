Ngày 4/1, Sina đưa tin Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện lộng lẫy trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng do nền tảng Tencent Video tổ chức. Nữ diễn viên mặc lễ phục Haute Couture Xuân Hè của thương hiệu Schiaparelli và đi thảm đỏ sau cùng, là vị trí dành cho khách mời quan trọng nhất. Chủ đề "Triệu Lệ Dĩnh đi cuối cùng" cũng đang trở thành từ khóa nóng nhất trên MXH Weibo.

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2025

Tuy nhiên, khán giả phát hiện ra thực tế đoàn phim Dữ Phượng Hành cũng tham gia sự kiện này. Hai diễn viên Tân Văn Lai và Lâm Canh Tân cùng nhau đi trên thảm đỏ trong khi các MC đọc lời giới thiệu và vinh danh bộ phim. Năm 2024, Dữ Phượng Hành là phim cổ trang ngôn tình có thành tích tốt nhất của nền tảng Tencent Video. Triệu Lệ Dĩnh lại nữ chính kiêm giám đốc sản xuất phim, nhưng cô không đi cùng các diễn viên khác.

Theo Sina, trên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng, nhiều diễn viên đi cùng các đoàn phim khác nhau, sau đó lại xuất hiện một mình. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh lại từ chối việc đi thảm đỏ nhiều lần.

Tân Văn Lai và Lâm Canh Tân đi đại diện cho đoàn phim Dữ Phượng Hành

Nhiều khán giả thắc mắc tại sao Triệu Lệ Dĩnh không đi cùng các bạn diễn

Trên mạng xã hội, khán giả bình luận địa vị của Triệu Lệ Dĩnh cao hơn hẳn hai diễn viên Lâm Canh Tân và Tân Văn Lai. Cô không chỉ là tiểu hoa đán đứng đầu lứa 85, còn có vị trí trong các cơ quan quản lý nghệ thuật. Vì thế, Lâm Canh Tân và Tân Văn Lai xuất hiện ở giữa sự kiện, trong khi Triệu Lệ Dĩnh là vị khách quan trọng cuối cùng chốt lại thảm đỏ. Song, hành động không đi cùng bạn diễn của Triệu Lệ Dĩnh cũng bị một số người chê là "xem thường" đồng nghiệp.

Tân Văn Lai còn đi thảm đỏ lần hai với nữ diễn viên Trần Đô Linh, cả hai hợp tác trong phim Quý Nữ

"Nếu tinh tế cô ấy có thể đi 2 lần, như vậy fan vừa được ngắm nhiều lần, vừa thể hiện sự hòa đồng với mọi người", "hai chàng trai đi thảm đỏ thật trơ trọi, nữ chính có tham gia sự kiện nhưng chẳng muốn đi với họ", "địa vị của Triệu Lệ Dĩnh khác biệt nhiều so với hai người kia, cô ấy chỉ xuất hiện ở giây phút quan trọng nhất", "Dẫu sao Triệu Lệ Dĩnh cũng là giám chế của phim Dữ Phượng Hàng, cô ấy không tự hào về đứa con của mình sao, tại sao lại không đi cùng bạn diễn", "Tôi chờ mãi nhưng không được thấy Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sánh bước cùng nhau"."Nếu tinh tế cô ấy có thể đi 2 lần, như vậy fan vừa được ngắm nhiều lần, vừa thể hiện sự hòa đồng với mọi người", "hai chàng trai đi thảm đỏ thật trơ trọi, nữ chính có tham gia sự kiện nhưng chẳng muốn đi với họ", "địa vị của Triệu Lệ Dĩnh khác biệt nhiều so với hai người kia, cô ấy chỉ xuất hiện ở giây phút quan trọng nhất", "Dẫu sao Triệu Lệ Dĩnh cũng là giám chế của phim Dữ Phượng Hàng, cô ấy không tự hào về đứa con của mình sao, tại sao lại không đi cùng bạn diễn", "Tôi chờ mãi nhưng không được thấy Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sánh bước cùng nhau"."Nếu tinh tế cô ấy có thể đi 2 lần, như vậy fan vừa được ngắm nhiều lần, vừa thể hiện sự hòa đồng với mọi người", "hai chàng trai đi thảm đỏ thật trơ trọi, nữ chính có tham gia sự kiện nhưng chẳng muốn đi với họ", "địa vị của Triệu Lệ Dĩnh khác biệt nhiều so với hai người kia, cô ấy chỉ xuất hiện ở giây phút quan trọng nhất", "Dẫu sao Triệu Lệ Dĩnh cũng là giám chế của phim Dữ Phượng Hàng, cô ấy không tự hào về đứa con của mình sao, tại sao lại không đi cùng bạn diễn", "Tôi chờ mãi nhưng không được thấy Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sánh bước cùng nhau"."Nếu tinh tế cô ấy có thể đi 2 lần, như vậy fan vừa được ngắm nhiều lần, vừa thể hiện sự hòa đồng với mọi người", "hai chàng trai đi thảm đỏ thật trơ trọi, nữ chính có tham gia sự kiện nhưng chẳng muốn đi với họ", "địa vị của Triệu Lệ Dĩnh khác biệt nhiều so với hai người kia, cô ấy chỉ xuất hiện ở giây phút quan trọng nhất", "Dẫu sao Triệu Lệ Dĩnh cũng là giám chế của phim Dữ Phượng Hàng, cô ấy không tự hào về đứa con của mình sao, tại sao lại không đi cùng bạn diễn", "Tôi chờ mãi nhưng không được thấy Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sánh bước cùng nhau"."Nếu tinh tế cô ấy có thể đi 2 lần, như vậy fan vừa được ngắm nhiều lần, vừa thể hiện sự hòa đồng với mọi người", "hai chàng trai đi thảm đỏ thật trơ trọi, nữ chính có tham gia sự kiện nhưng chẳng muốn đi với họ", "địa vị của Triệu Lệ Dĩnh khác biệt nhiều so với hai người kia, cô ấy chỉ xuất hiện ở giây phút quan trọng nhất", "Dẫu sao Triệu Lệ Dĩnh cũng là giám chế của phim Dữ Phượng Hàng, cô ấy không tự hào về đứa con của mình sao, tại sao lại không đi cùng bạn diễn", "Tôi chờ mãi nhưng không được thấy Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sánh bước cùng nhau"."Nếu tinh tế cô ấy có thể đi 2 lần, như vậy fan vừa được ngắm nhiều lần, vừa thể hiện sự hòa đồng với mọi người", "hai chàng trai đi thảm đỏ thật trơ trọi, nữ chính có tham gia sự kiện nhưng chẳng muốn đi với họ", "địa vị của Triệu Lệ Dĩnh khác biệt nhiều so với hai người kia, cô ấy chỉ xuất hiện ở giây phút quan trọng nhất", "Dẫu sao Triệu Lệ Dĩnh cũng là giám chế của phim Dữ Phượng Hàng, cô ấy không tự hào về đứa con của mình sao, tại sao lại không đi cùng bạn diễn", "Tôi chờ mãi nhưng không được thấy Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sánh bước cùng nhau"."Nếu tinh tế cô ấy có thể đi 2 lần, như vậy fan vừa được ngắm nhiều lần, vừa thể hiện sự hòa đồng với mọi người", "hai chàng trai đi thảm đỏ thật trơ trọi, nữ chính có tham gia sự kiện nhưng chẳng muốn đi với họ", "địa vị của Triệu Lệ Dĩnh khác biệt nhiều so với hai người kia, cô ấy chỉ xuất hiện ở giây phút quan trọng nhất", "Dẫu sao Triệu Lệ Dĩnh cũng là giám chế của phim Dữ Phượng Hàng, cô ấy không tự hào về đứa con của mình sao, tại sao lại không đi cùng bạn diễn", "Tôi chờ mãi nhưng không được thấy Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sánh bước cùng nhau"."Nếu tinh tế cô ấy có thể đi 2 lần, như vậy fan vừa được ngắm nhiều lần, vừa thể hiện sự hòa đồng với mọi người", "hai chàng trai đi thảm đỏ thật trơ trọi, nữ chính có tham gia sự kiện nhưng chẳng muốn đi với họ", "địa vị của Triệu Lệ Dĩnh khác biệt nhiều so với hai người kia, cô ấy chỉ xuất hiện ở giây phút quan trọng nhất", "Dẫu sao Triệu Lệ Dĩnh cũng là giám chế của phim Dữ Phượng Hàng, cô ấy không tự hào về đứa con của mình sao, tại sao lại không đi cùng bạn diễn", "Tôi chờ mãi nhưng không được thấy Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sánh bước cùng nhau".

Phải chăng Triệu Lệ Dĩnh coi thường Lâm Canh Tân, Tân Văn Lai, trong khi đó, cô còn là giám chế của phim

Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh muốn né tránh Lâm Canh Tân vì cả hai đang vướng tin phim giả tình thật. Đầu tháng 12/2024, Triệu Lệ Dĩnh đưa con trai tới xem buổi trình diễn pháo hoa tại Tuyền Châu, Trung Quốc. Đáng chú ý là Lâm Canh Tân cũng xuất hiện tại cùng địa điểm.

Lâm Canh Tân còn trò chuyện với em họ của Triệu Lệ Dĩnh. Điều này khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn về chuyện tình cảm của cặp đôi Sở Kiều Truyện.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 hơn Lâm Canh Tân 1 tuổi. Cả hai từng hợp tác trong phim Sở Kiều Truyện gây bão khắp châu Á năm 2017. Chính Triệu Lệ Dĩnh là người đã giới thiệu Lâm Canh Tân tham gia dự án Dữ Phượng Hành. Nam diễn viên cũng chia sẻ ngay khi đàn chị ngỏ lời anh đã đồng ý ngay dù chưa đọc kịch bản.

Triệu Lệ Dĩnh vướng tin tình ái với Lâm Canh Tân

Khi Triệu Lệ Dĩnh ra mắt bộ phim mới Con Đường Hổ Lang, Lâm Canh Tân cũng tới buổi họp báo nhưng né tránh ống kính truyền thông và ra về sớm. Cả hai tương tác thoải mái, Lâm Canh Tân thừa nhận Triệu Lệ Dĩnh là người anh đối xử đặc biệt hơn các bạn diễn khác.