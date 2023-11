Hot nhất cuối tuần: Bữa tiệc âm nhạc và thời trang tại Gió Đầu Mùa 2023, vừa hay vừa mãn nhãn!

Gió Đầu Mùa là chuỗi sự kiện thường niên do trường Liên cấp SenTia tổ chức nhằm mang đến cho các bạn học sinh phổ thông một sân chơi giao lưu, thưởng thức và trải nghiệm nghệ thuật, từ đó khơi gợi cảm hứng và nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật đến các bạn trẻ. Trở lại với mùa thứ 4, sự kiện diễn ra vào ngày 25/11 vừa qua đã thu hút được gần 3.000 khán giả tham dự.

Với chủ đề "All we need is love" (Tạm dịch: Tất cả chúng ta cần tình yêu), Gió Đầu Mùa năm nay đã mang đến cho mọi người một không gian trải nghiệm nghệ thuật siêu xịn sò.

Trước khi đến sự kiện chính, cuộc thi âm nhạc được tổ chức đã chính thức tìm ra những cá nhân và ban nhạc xuất sắc để trao giải thưởng và biểu diễn chính thức trên sân khấu chính của Gió Đầu Mùa.

Lễ trao giải thưởng cuộc thi âm nhạc học sinh Gió Đầu Mùa 2023

Khán giả đã được trải nghiệm một không gian nghệ thuật thực thụ

Một trong những "đặc sản" mỗi lần Gió Đầu Mùa comeback chính là tiết mục hợp xướng với quy mô "khủng". Năm nay, ca khúc chủ đề Trường Thành Hạnh Phúc (giống với slogan) của Sentia đã được các em học sinh từ khối 2 đến khối 7 của trường biểu diễn cùng ban nhạc, tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ đối với mọi người.

Các bạn học sinh tham gia vào bài hát hợp xướng

Không chỉ có vậy, chương trình còn có sự góp mặt của những người mặt nghệ sĩ trẻ tài năng như Rhyder, Khải, Yellow Star Big Band, The Young Band,... đã khiến cho không khí tại đây đã nóng lại càng thêm nóng.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ

Khán giả nhiệt tình cổ vũ

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các bộ sưu tập thời trang đầu tay do hai học sinh chuyên ban Nghệ thuật của trường SenTia thực hiện cũng là một điểm nhấn của Gió Đầu Mùa 2023. Mỗi BST mang trong mình những cảm hứng khác nhau nhưng đều tạo nên những cảm xúc đặc biệt cho khán giả tham dự.

Bộ sưu tập thời trang đầu tay do hai học sinh chuyên ban Nghệ thuật của trường SenTia

Đến với sự kiện nghệ thuật Gió Đầu Mùa 2023, ngoài âm nhạc,người tham gia còn được trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan khi ghé qua các workshop làm các đồ thủ công mỹ nghệ từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước. Cùng với đó là sự xuất hiện của các gian hàng học sinh hướng tới mục tiêu gây quỹ Bàn Tay Nhỏ (Quỹ thiện nguyện của hệ thống giáo dục Koala House - SenTia). Đặc biệt, doanh thu có được từ các gian hàng cũng được trích một phần để ủng hộ hoạt động này nữa đấy.

Từ các gian hàng...

... đến các sự kiện workshop