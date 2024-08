"Hot mom" Doãn Hải My mắc sai lầm cơ bản trong thời gian cho con bú, hốt hoảng khẳng định từ nay "xin chừa"

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nhận về sự chú ý khi chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ trong thời gian cho con bú. Cụ thể, vì ham uống trà sữa, Hải My đã bỏ lỡ cữ vắt sữa cho con và kéo dài đến 10 tiếng (cữ vắt sữa bình thường khoảng 3-4 tiếng). Điều này khiến sữa tồn đọng ở bầu ngực gây cảm giác khó chịu, nặng nề với cơ thể người mẹ, thậm chí có thể khiến mẹ bỉm bị tắc tia sữa. Tắc tia sữa luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của bất kì mẹ bỉm sữa nào.

Bà xã Đoàn Văn Hậu tâm sự: "Ham trà sữa quá. Gần 10 tiếng rồi chưa hút sữa. Xin chừa ạ", "Ngồi hút 45 phút rồi mà ngực chưa thấy nhẹ, sờ thấy có cục, lúc ý trong đầu nghĩ thôi xong... May vẫn tự xử lý và vắt bằng tay được ra ạ. Tôi xin chừa".

Doãn Hải My chia sẻ trải nghiệm trong thời gian cho con bú

Trước đó, "hot mom" sinh năm 2001 thường xuyên chia sẻ niềm yêu thích với trà sữa, matcha - những món đồ uống hot trend với giới trẻ. Dù đang ở thời kì cho con bú, Hải My không kiêng những món đồ uống này mà giải quyết bằng cách riêng. Bà xã Đoàn Văn Hậu từng chia sẻ: "Có mom nào như tôi không… Cho con ti sữa mẹ hoàn toàn nhưng cái nư mê cafe, trà sữa, đồ sống… vẫn hừng hực cả lên. Vì vậy nên tôi giải quyết bằng cách vẫn ăn, nhưng sẽ hút và bỏ cữ sữa sau đó đi. Thế là cả mẹ cả con đều vui. Mẹ vui mới tiết thêm được nhiều sữa cho con".

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My kết hôn vào cuối năm 2023. Tháng 5/2024, Hải My hạ sinh con trai đầu lòng cho Văn Hậu. Nhóc tỳ có biệt danh Lúa, tên thật là Đoàn Minh Đăng. Văn Hậu và Hải My thích chia sẻ những hình ảnh và câu chuyện xung quanh con trai, nhưng cả hai vẫn chưa chính thức công khai diện mạo của cậu quý tử với lý do muốn giữ đến khi con cứng cáp hơn.