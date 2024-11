"Hot mom" Doãn Hải My lộ vóc dáng thật khi cùng Văn Hậu tụ tập bạn bè, nhan sắc có khác ảnh tự đăng?

Mới đây, khoảnh khắc vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My cùng hội chị em thân thiết đứng quay video bắt trend tại một trung tâm thương mại được chia sẻ rần rần hút gần triệu views. Trong đó, qua camera thường, nàng WAG Doãn Hải My khiến dân tình tấm tắc khen vì nhan sắc sau sinh.

Doãn Hải My diện một bộ váy ngắn ngang đùi, khoe triệt để đôi chân dài thẳng tắp, thon thả. Gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười tươi tắn và động tác quay trend APT thuần thục của Hải My cuốn hút người xem. Đoàn Văn Hậu góp mặt trong khung hình cùng Hải My và hội chị em nhưng động tác chàng cầu thủ có phần vụng về, gần như chỉ làm nền cho màn đu trend của những người phụ nữ xinh đẹp.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu cùng hội chị em đu trend APT

Video quay toàn cảnh màn đu trend cho thấy rõ vóc dáng gọn gàng của bà xã Văn Hậu sau khi sinh em bé. Khoảnh khắc qua camera thường này còn ấn tượng hơn cả video mà Hải My tự đăng khi cô cùng Văn Hậu đu trend.

Văn Hậu chiều lòng bà xã, đu trend cực vui nhưng động tác còn vụng về

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My gần đây cũng đã đón kỉ niệm một năm ngày cưới với bộ ảnh ghi lại hành trình một năm qua của cả hai. Từ khi về chung một nhà, cặp đôi luôn thể hiện tình cảm ngọt ngào, hạnh phúc qua những khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn. Hiện tại, đôi trai tài gái sắc làng bóng đá đã có một cậu con trai đầu lòng vô cùng dễ thương.

Doãn Hải My đã sinh con đầu lòng cho Văn Hậu

Gia đình hạnh phúc của Văn Hậu và Hải My

Văn Hậu và Hải My hẹn hò ở Hàn Quốc nhân dịp chàng cầu thủ sang Seoul điều trị chấn thương

Cặp đôi khóa môi dưới tháp Namsan nổi tiếng

Cùng nhau đi thăm các địa điểm du lịch, mặc trang phục hanbok của Hàn Quốc