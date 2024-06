"Hot mom" Doãn Hải My hoa mắt vì sụt cân sau sinh nhưng vẫn thức đêm "cày" Euro 2024

Vợ chồng Hải My - Văn Hậu trong một chuyến du lịchDoãn Hải My - Đoàn Văn Hậu là cặp đôi được quan tâm nhất làng bóng đá Việt lúc này. Mỗi động thái của vợ chồng cầu thủ đều nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Đặc biệt, nàng WAG Doãn Hải My vừa sinh em bé, cô nàng thường xuyên tâm sự chia sẻ về cuộc sống với người hâm mộ.

Mới đây, người đẹp sinh năm 2001 đã mở một cuộc hội ý trên trang cá nhân. Các câu hỏi được người hâm mộ đặt ra xoay quanh vấn đề chăm sóc trước và sau khi sinh của cô. Có một người đặt câu hỏi Hải My làm gì sau khi mà gầy hơn so với trước. Đáp lại, top 10 hoa hậu Việt Nam cho biết:

"Tôi hút sữa. Hút sữa là sụt cân lắm á bà, giờ tôi không biết làm sao để hút sữa mà vẫn giữ được cân. Chứ giờ thấy sụt cân rồi xương kêu răng rắc, hoa mắt chóng mặt rồi đó", Hải My viết trên trang cá nhân.

Hải My chia sẻ cảnh sụt cân sau sinh

Dẫu vậy, cô nàng vẫn dành thời gian để theo dõi trận đấu tại Euro 2024. Đúng chuẩn vợ của cầu thủ nên cô nàng cũng vô cùng yêu bóng đá. Gần 1h sáng ngày 23/6, Hải My vẫn thức xem trận đấu Bồ Đào Nha thắng 3-0 Thổ Nhĩ Kỳ.

Hải My khoe xem Euro

Trước đó, thời gian ở cữ, Doãn Hải My thích ứng nhanh chóng và không bị áp lực sau sinh. Cô tiết lộ bên cạnh luôn có chồng Đoàn Văn Hậu và ông bà nội ngoại đồng hành.