Hot hơn cả bài "phốt" hóa ra là "văn mẫu" tán gái của Obito!

Drama tình ái nhanh gọn nhưng toàn diễn biến gây sốc của rapper Obito đang là đề tài bàn tán sôi nổi trên các hội nhóm mạng xã hội. Dù các bên đều đã lên tiếng, dần xử lý khủng hoảng nhưng những chi tiết liên quan trong câu chuyện vẫn được rất nhiều người quan tâm. Thậm chí, lướt một vòng sẽ nhận ra hot hơn cả bài "phốt", tâm thư lên tiếng của các bên liên quan, động thái người trong cuộc... lại chính là "bí kíp" thả thính của Obito. Bằng chứng là cụm từ "tin nhắn cua gái của Obito", "Obito thả thính", "Obito gọi cô gái là tiểu thư"... lọt top những tìm kiếm thịnh hành suốt mấy ngày qua.

Trong loạt tin nhắn riêng tư, Obito gọi đối phương bằng "tiểu thư", cách xưng hô này khiến cho các cô gái cảm giác được sự trân trọng, yêu thương và chiều chuộng. Khi muốn bắt đầu tìm hiểu cuộc sống của đàng gái, anh không nói đơn thuần: "Anh chỉ tìm hiểu mỗi em, mong em cho anh cơ hội..." mà lại tung lời văn vẻ: "Anh chọn cách nghiêm túc tìm hiểu một tâm hồn, chỉ mong tâm hồn đó cũng vậy chứ không tìm hiểu nhiều tâm hồn một lần. Anh không muốn quay về con người cũ với những thứ nhanh chóng nữa".

"Bậc thầy" từ vựng và thao túng tâm lý chắc phải gọi tên Obito, cách rapper xin lỗi và năn nỉ hóa ra là: "Hông thông cảm được, lần này anh ích kỷ. Một lần này thôi, anh gọi nhé". Chỉ 3 chữ "anh gọi nhé" dường như có thể "đốn gục" bất kỳ cô gái nào, cho họ cảm giác được quan tâm. Obito không nói: "Em xinh quá", anh dùng hàng loạt từ "nịnh yêu": "Bớt dễ thương đi, siêu lòng quá", "Hợp em lắm đây tiểu thư ạ...".

Loạt "văn mẫu" trong tin nhắn của Obito trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội

Không chỉ giỏi trong cách sử dụng từ vựng, nói câu nào là "mát lòng" câu đó, Obito còn có thói quen gọi điện thoại để nói chuyện trực tiếp, và trước cuộc gọi sẽ xin phép "anh gọi nhé". Ngoài ra, trong loạt tin nhắn bị lan truyền, có thể thấy nam rapper thường xuyên nhắc nhở cô gái kia ngủ sớm, nghỉ ngơi.

Chính cô gái tên N. - người lên tiếng phốt Obito cũng phải thừa nhận: "Người ta nói chuyện như thế này thì thử hỏi có bị thao túng không?". Còn cư dân mạng thì khoan bàn đến ai đúng ai sai, ai có lỗi trong câu chuyện này, thứ họ "cuốn" hơn là loạt tin nhắn ngọt ngào, đậm màu "chất liệu bạn trai" của Obito. Hội anh trai có khi vừa hóng drama và bỏ túi được mớ "văn mẫu" để dùng khi cưa cẩm, năn nỉ, xin lỗi bạn gái, có đủ mọi tình huống đấy!

Cô gái tên N cho biết bị "thao túng" bởi những lời lẽ ngọt ngào

Nếu không dính vào drama kia, Obito chắc hẳn là "chất liệu bạn trai" đấy!

Obito (Lý Quốc Phong, sinh năm 2001) và VSTRA (Hạnh Ngân, sinh năm 2002) là một cặp đôi nổi tiếng trên mạng xã hội, công khai yêu nhau từ năm 2021. Tuy nhiên đến tháng 3/2024, cặp đôi chính thức đưa ra quyết định chia tay và thông báo cho ekip của 2 bên. Đến ngày 20/5, phía công ty của Obito và VSTRA mới công khai xác nhận cả hai đã “đường ai nấy đi”. Cũng trong thời gian này, Obito vướng nhiều tin đồn “cắm sừng”, hẹn hò người mới... Tuy nhiên, phía công ty của nam rapper cũng khẳng định tất cả đều không đúng sự thật. Obito và VSTRA sau chia tay đều dành thời gian cho các hoạt động riêng của bản thân cũng như sự nghiệp.

Đến mới đây, Obito bị một cô gái tên N. tố nhập nhằng tình cảm, sống chung với người cũ nhưng vẫn tìm hiểu người mới. Theo chia sẻ từ đại diện của Obito, cô gái đăng bài liên quan đến nam rapper có tên N. sinh năm 2006, là du học sinh sống ở Toronto (Canada). Khoảng thời gian N. quen với Obito là vào đầu tháng 4, khi cô bạn về Việt Nam chơi, cả hai quyết giữ mối quan hệ tìm hiểu sau buổi gặp mặt. Ngoài ra, N. cũng là fan lâu năm của Obito, đã thường xuyên nghe nhạc, đi xem show vả ủng hộ nam rapper từ những ngày đầu tiên.

Khi sự việc lên đến cao trào, đại diện Obito đã lên tiếng, giải thích về việc ở chung nhà người cũ sau chia tay vì VSTRA đi du lịch nước ngoài, chưa kịp thu xếp đồ cá nhân. Đồng thời, phía nam rapper cũng liệt kê những cột mốc liên quan đến nhân vật tên N., ngầm hé lộ lý do không muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ là do phía đàng trai thấy không an toàn. Sau khi Obito lên tiếng, N. cũng bày tỏ mong muốn sẽ khép lại câu chuyện tại đây, không đăng tải gì thêm. Cô nàng cũng khẳng định sẽ không xóa bài viết, chỉ đính chính những điều không chính xác.