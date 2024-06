Hot girl ''ngông cuồng'' lái ô tô húc đuôi xe đối thủ đối diện án phạt nào?

Khởi tố bổ sung vụ án "Cố ý gây thương tích"

Ngày 11/6,Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang mở rộng điều tra vụ án 2 nhóm đánh nhau, cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại một quán nhậu vỉa hè trên đường Ngô Quyền giao nhau với đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột).

Mở rộng điều tra, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã khởi tố bổ sung vụ án "Cố ý gây thương tích" sau khi có kết quả giám định người bị đánh trong vụ việc có thương tích 9%. Theo báo Lao Động, người bị thương tích là người đàn ông đi cùng Trần Thị Vân (30 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột).

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, Công an đã khởi tố vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Vân để điều tra hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu của công an cho thấy, khoảng 20h30’ ngày 6/6, Trần Thị Vân chạy xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Tucson đến 1 quán nhậu tại ngã tư Ngô Quyền - Nguyễn Đình Chiểu (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) để ăn uống cùng nhóm bạn. Trong quá trình ăn nhậu, nhóm của Vân thì xảy ra mâu thuẫn với cô gái tên L. ngồi nhậu bàn bên cạnh.

Vì tức giận, Vân lái xe ô tô tông liên tiếp nhiều cái vào chiếc xe ô tô của đối phương đậu phía trước, gây hư hỏng phần đuôi xe.

Đến khoảng 17h ngày 9/6, Trần Thị Vân đã đến cơ quan Công an trình diện sau 3 ngày gây ra vụ việc.

Trần Thị Vân tại cơ quan điều tra. Ảnh: NLĐ

Sau vụ việc, lãnh đạo Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết bên Dân Trí: "Một cô gái đã dùng ô tô cá nhân húc vào xe của cô gái kia. Đây là hành vi ngông cuồng, phải cương quyết xử lý đến nơi đến chốn theo quy định".

Hot girl đối diện án phạt nào?

Theo dõi vụ việc này, luật sư Nguyễn Đức Hùng – Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiện Duyên – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định trên VOV rằng, để xác định được chính xác trách nhiệm hình sự của bị can thì Cơ quan điều tra sẽ phải tiến hành trưng cầu giám định để xác định thiệt hại của chiếc xe ô tô bị đâm cũng như làm rõ nguyên nhân, diễn biến, các tình tiết khách quan của vụ án, các yếu tố về nhân thân, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can.

Hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác theo Điều 178 Bộ luật hình sự quy định như sau:

Gây thiệt hại trị giá trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

“a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật”.

Loại và mức hình phạt quy định cho tội danh này là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến cao nhất là 20 năm tù.

Đồng thời, người phạm tội này còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đồng quan điểm, trao đổi với Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, tội Cố ý làm hư hỏng tài sản quy định, nếu hậu quả thiệt hại tài sản từ 2 đến dưới 50 triệu đồng, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp hậu quả thiệt hại đến tài sản từ 50 đến dưới 200 triệu đồng, người vi phạm đối mặt với hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Luật sư Cường chia sẻ thêm rằng , xe ô tô đã là nguồn nguy hiểm cao độ mà người điều khiển lại là người có ý thức coi thường pháp luật, côn đồ, hung hãn, tính chất nguy hiểm sẽ tăng gấp đôi, dễ xảy ra những hậu quả nghiêm trọng nên cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Tổng hợp