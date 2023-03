“Hospital zone” nào được Super Junior nhắc tới 3 lần trong đêm concert?

Thời tiết Sài Gòn có chút nóng, nhưng không thể nào so sánh với sức nóng tại sân vận động nơi diễn ra concert "Super Junior World tour - Super show 9" của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc Super Junior. Từ sáng sớm, hàng ngàn khán giả đã xếp hàng dài ở Sân vận động quân khu 7 tham dự buổi hòa nhạc, gặp lại "thanh xuân" đáng nhớ.



18h ngày 11/03/2023 tại SVĐ Quân khu 7, một không khí náo nhiệt chưa từng có ở nơi đây khi nhóm nhạc nam lần lượt xuất hiện và trình bày những bản hit làm nên tên tuổi một thời như Sorry Sorry, No other, Mr Simple, Miracle... Sau 18 năm hoạt động, nhóm nhạc và fandom này vẫn máu lửa, quẩy hết mình trong đêm concert để đời.

Giá vé sự kiện dao động từ 1,5 - 3,8 triệu đồng, tùy từng khu vực. Nhưng khu vực "triệu đô" được hàng triệu fan nhắc tới chính là Tòa nhà Nội trú 7 tầng BVĐK Tâm Anh TP.HCM với tầm nhìn xịn sò bao quát toàn bộ buổi diễn.

View xịn xò nhìn từ lầu 3 - khu Nội trú Trung tâm Sản Phụ khoa, BVĐK Tâm Anh TP.HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Ngoài mấy zone trong QK7 thì bên Zone bệnh viện cũng đông xỉu. Hình bên phải: Eunhyuk đang vẫy tay chào các ELF coi show từ view bệnh viện Tâm Anh (Ảnh: Internet)

Trong khi rất nhiều khán giả chen chúc vẫn chưa vào được bên trong, chị Trăm Nguyễn - người mẹ đang chăm con trai ở lầu 4 nội trú Nhi BVĐK Tâm Anh TP.HCM, lại có được "chiếc view độc nhất vô nhị". Vừa ngồi ghế êm, máy lạnh phà phà, cả nhà vừa thoải mái "seo phì" ghi lại thanh xuân đáng nhớ.

Gia đình chị Trăm Nguyễn (ngoài cùng bên phải) check-in tại lầu 4 Nội trú Nhi BVĐK Tâm Anh TP.HCM (Ảnh: NVCC)

Niềm vui của người mẹ trẻ cùng con gặp gỡ "thanh xuân của mẹ". "Âm nhạc chữa lành" là cách các bệnh nhân khu Nội trú BVĐK Tâm Anh nói về buổi concert nhìn từ view "triệu đô" tại BVĐK Tâm Anh

Facebook Nguyễn Tường Như trẻ tiếc nuối: "Đáng lý ra nay tui được coi vì chăm con bệnh 3 hôm rồi… ai dè sáng nay bác sĩ kêu nay em được về nha mẹ. U là trời, view tiền triệu của mẹ. lầu 5 phòng 503, Trung tâm Sơ sinh".

"Ban tổ chức" của concert Super Junior dẫn khách đến vị trí ghế ngồi Super-Ultra-ProMax-Vip tại lầu 3 khoa Ngoại Vú, BVĐK Tâm Anh TP.HCM. Video: Tiktok showbeat_official

Tại lầu 3 Nội trú Sản của bệnh viện Tâm Anh, nhiều mẹ rủ nhau "Dỗ con ngủ rồi ra ‘đu’ idol các mom ơi", "Có chị nào đang trên bàn đẻ vừa rặn đẻ vừa đu hát theo idol không?", "Vừa chào đời mà được gặp các oppa như vậy là ngon rồi".



View xịn xò chỉ có tại lầu 4 Trung tâm Tim mạch BVĐK Tâm Anh TP.HCM (Ảnh: Thanh Tùng)

Tại lầu 7, khu VIP của IVF Tâm Anh-HCM, các "thượng đế" còn kê ghế salon ngay ngắn ngồi thưởng thức đêm nhạc vi diệu hơn 10 năm mới trở lại Việt Nam.

View nhìn từ lầu 7 được ThS.BS Lê Đăng Khoa - Trưởng đơn vị Nam học IVFTA-HCM chia sẻ trên Facebook cá nhân

Fan mặn, idol còn mặn hơn. Ít nhất hai lần Eunhyuk - thành viên nhóm nhạc Super Junior hướng tới "Hospital zone", chào khán giả từ view bệnh viện, còn kêu gọi fan nào coi concert cảm thấy không khỏe thì… đi qua bệnh viện cho gần. Cuối show, Eunhyuk còn chúc các ELF coi show từ bệnh viện mau khỏe. ELF (Ever Lasting Friends, nghĩa là tình bạn vĩnh cửu) là tên fandom của SuJu, được đặt bởi chính trưởng nhóm Leeteuk).

Eunhyuk liên tục hướng về "Hospital zone" Bệnh viện Tâm Anh. Video: Tiktok anna.corner1517

"Tưởng Super Junior là đại sứ của bệnh viện Tâm Anh chứ", bạn Châu Bùi chia sẻ.



Cái concert mà sát giờ G anh chị em toàn đòi… nhập viện (Ảnh: Fb)

Không chỉ nhiều người muốn… bệnh ngang, ngay cả đội ngũ nhân viên y tế cũng muốn… tăng ca (Ảnh: Facebook Nguyễn Khánh)

Đêm qua, fanpage BVĐK Tâm Anh cũng chiếm spotlight khi liên tục được các nhắc tên khen "content mặn mòi đỉnh của chóp".

Theo anh Trần Hải, Trưởng bộ phận an ninh BVĐK Tâm Anh TP.HCM, để đảm bảo các hoạt động của bệnh viện diễn ra an toàn suốt thời gian chuẩn bị diễn ra concert, bộ phận an ninh tòa nhà bệnh viện đã triển khai nhiều phương án, như tăng cường thêm nhân viên bảo vệ để điều phối lưu thông xe đi chuyển để đảm bảo công tác giữ an ninh trật tự. Rào chắn khách đến sự kiện có lối đi riêng để không ảnh hưởng đến khách đến khám. Về phục vụ sự cố khẩn có 2 xe cấp cứu của sự kiện và 1 xe PCCC của quận Tân Bình.

Bệnh viện cũng phối hợp với kiểm soát quân sự và công an Quận Tân Bình đảm bảo an ninh trật tự tại khuôn viên bệnh viện, phối hợp với Quân khu phân luồng lối thoát hiểm bên trong sự kiện khi có sự cố khẩn cấp. Đồng thời bố trí các chốt chặn giữ an ninh và điều phối xe tại các cổng vào bệnh viện. Phối hợp điều tiết người ra về đúng lối quy định để đảm bảo an toàn cho bệnh viện.

Fan xếp hàng trật tự tiễn chào các idol khi show diễn kết thúc lúc 21g30 (Ảnh: Gia Hưng)

Super Junior là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập vào năm 2005 bởi Lee Soo-man của SM Entertainment với 12 thành viên, và sau này nhóm đã đạt đến số thành viên kỷ lục là 13 người gồm có Leeteuk, Heechul, Han Geng, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook và Kibum.

Đây là lần thứ hai Super Junior tổ chức show ở Việt Nam. Năm 2011, nhóm từng thực hiện concert "Super Show 3" tại Bình Dương.