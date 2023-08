Hộp quà dành cho tân sinh viên đẹp như lấy ra từ phim Harry Potter của BTEC FPT

Thời gian gần đây, các sĩ tử 2K5 đang đều đang hồi hộp chờ đợi giấy báo trúng tuyển của các trường đại học, cao đẳng. Để làm tân sinh viên thêm phần bất ngờ và phấn khích, nhiều trường đã biến những tờ giấy trắng cỡ A4 cùng nội dung thông báo học sinh đã trúng tuyển vào trường kèm chi tiết các thông tin, ngày nhập học thành món quà mừng "chiến thắng" đầy sáng tạo. Trong số đó, Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT là một ví dụ. Thay vì tờ đơn thông báo như thường thấy, họ lại tạo ra thiết kế giấy báo trúng tuyển không chỉ sáng tạo mà còn mang chất riêng của BTEC FPT nhằm gửi gắm đến các tân sinh viên.

Nếu ai đã từng là người hâm mộ của loạt phim về cậu bé phù thuỷ Harry Potter, chắc hẳn đều mong chờ một lá thư mời nhập học từ Hogwarts. Lấy cảm hứng về câu chuyện của chàng phù thuỷ từ "xứ sở sương mù", bên trong chiếc hộp của BTEC FPT có đi kèm thư báo nhập học với thiết kế tinh tế được cuộn tròn và thắt nơ gọn gàng.

Giấy báo nhập học của Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT được thiết kế thành hộp thư nhỏ nhắn, niêm phong chắc chắn. Trong thiết kế này, logo có hình ảnh linh vật Knight (hiệp sĩ) của BTEC FPT được đặt trang trọng ở chính giữa, với hoạ tiết được ép nhũ vàng lấp lánh, cực kỳ "sang xịn mịn". Bên dưới logo có kèm dòng chữ được in nhũ bạc nổi bật "The school of happiness" là thông điệp của BTEC FPT muốn nhắn nhủ tới tân sinh viên: đây là môi trường đào tạo quốc tế nơi mà mỗi sinh viên sẽ cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi ngày khi đi học.

Bên cạnh thư báo nhập học, BTEC FPT còn gửi đến tân sinh viên một chiếc bút với ý nghĩa các bạn sẽ viết tiếp tục viết nên câu chuyện cuộc đời tuyệt vời của mình tại đây. Giống như một phù thuỷ không thể thiếu đi chiếc đũa phép thì chiếc bút luôn là một vật "bất ly thân" đối với các bạn sinh viên.

Ngoài ra, đi kèm với bộ thư báo nhập học "xịn sò" còn có một chiếc huy hiệu cài áo hình linh vật Knight (hiệp sĩ) của BTEC FPT. "Hiệp sĩ" cũng là tên giải thưởng danh giá và cao quý nhất mà BTEC FPT dành để tôn vinh những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và nhiệt tình tham gia đóng góp vào các phong trào và hoạt động sinh viên. Chiếc huy hiệu còn mang ý nghĩa mỗi sinh viên BTEC FPT đều mang tinh thần hiệp sĩ trung thực, cao thượng, sẵn sàng đương đầu với thử thách, học hết sức, chơi hết mình và không ngừng khám phá.

Đối với các thí sinh nhận được học bổng khuyến học "Cùng BTEC bước ra thế giới", các bạn sẽ nhận được thêm giấy chứng nhận học bổng được đặt nằm trang trọng trong chiếc bìa kẹp được thiết kế tinh tế. Khi mở ra, đập vào mắt người nhận là một bức thư của BTEC FPT gửi đến các bạn sinh viên tài năng, chủ nhân của suất học bổng nhằm đánh dấu sự trưởng thành, cũng như tiếp thêm động lực cho quá trình học tập sắp tới.

Các tân sinh viên tỏ ra rất thích thú khi nhận được giấy báo trúng tuyển độc đáo này. Trên các nền tảng mạng xã hội, sự sáng tạo của ấn phẩm này cũng thu về "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng.

Bạn Ngọc Oanh - tân sinh viên ngành Thiết kế đồ hoạ chia sẻ: "mình bị thu hút với màu sắc cổ điển của thiết kế độc đáo cùng ý nghĩa sâu sắc đằng sau ấn phẩm này. Không chỉ dùng để cung cấp những thông tin quan trọng mà còn là món quà tinh thần cực kỳ đặc biệt mà BTEC FPT đã dành nhiều công sức và tâm huyết để mang đến cho sinh viên".

Có thể nói, bộ thư báo nhập học ấn tượng của BTEC FPT mang đậm màu sắc và biểu tượng của nước Anh, nơi khởi nguồn của chương trình đào tạo bậc Cao đẳng được tổ chức giáo dục FPT nhập khẩu trực tiếp từ tổ chức giáo dục Pearson (Vương quốc Anh). Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT là sự kết hợp tinh hoa của hai nền giáo dục Việt Nam và Anh Quốc. Hàng ngàn bạn trẻ đã lựa chọn BTEC FPT vì những ưu điểm như: như môi trường học tập Quốc tế năng động, sáng tạo, thời gian đào tạo nhanh chóng, 98% sinh viên tốt nghiệp có việc làm với mức lương tốt…

Năm 2023, Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT tung gói học bổng "Cùng BTEC bước ra thế giới" với tổng giá trị lên tới 27,3 tỷ đồng. Tìm hiểu thêm về BTEC FPT và đăng ký xét tuyển để có cơ hội trở thành sinh viên BTEC FPT và nhận mức học bổng "khủng" lên tới 70% tại: https://btec.fpt.edu.vn/r/scholarship2023.