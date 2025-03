Hồng Kông (Trung Quốc) chiêu đãi du khách với vô vàn sự kiện nghệ thuật tầm cỡ thế giới sắp diễn ra

Các sự kiện thu hút du khách và người dân đến tham quan với những triển lãm nghệ thuật quốc tế và lễ hội ngoài trời sôi động. Đây là cơ hội để các tín đồ nghệ thuật trải nghiệm một Hồng Kông đầy sắc màu và đậm đà dấu ấn văn hóa của thành phố xứ Hương Cảng.

Hội chợ nghệ thuật Art Basel Hồng Kông. Nguồn: Art Basel

Những sự kiện nổi tiếng đã quay trở lại

Lễ hội nghệ thuật ComplexCon là nơi quy tụ văn hóa đại chúng với sự góp mặt của các thương hiệu và nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế giới. Năm 2025, ComplexCon sẽ được tổ chức tại Hồng Kông vào năm thứ hai liên tiếp, diễn ra từ ngày 21-23/3/2025. Được biết, Hồng Kông là nơi duy nhất được tổ chức lễ hội này ngoài Mỹ. Dàn nghệ sỹ năm nay sẽ có sự góp mặt của NewJeans, và lần đầu trình diễn với tên nhóm mới: NJZ, cùng với nhà sản xuất nhạc hiphop hàng đầu nước Mỹ – Metro Boomin. Với sự xuất hiện của những cái tên nổi tiếng, ComplexCon được xem là một trong sự kiện đáng mong đợi nhất tại Hồng Kông và trên toàn thế giới.

ComplexCon Hồng Kông. Nguồn: ComplexCon

Song song đó, hội chợ nghệ thuật Art Basel Hồng Kông – một trong những triển lãm nghệ thuật lớn nhất ở châu Á sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông từ ngày 28-30/3/2025. Quy tụ 240 phòng trưng bày đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, Art Basel Hồng Kông sẽ giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật hiện đại và đương đại đặc sắc của nhiều nghệ sĩ, nhà thiết kế và phòng trưng bày nghệ thuật trên thế giới.

Cũng nằm trong chuỗi sự kiện, lễ hội Art Central (tổ chức từ ngày 26-30/3/2025) sẽ có sự góp mặt của các tác phẩm của những nghệ sỹ nổi tiếng và tiềm năng trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Bên cạnh đó, lễ hội nghệ thuật đường phố HKwalls (từ ngày 22-30/3/2025) sẽ thổi hồn vào những con ngõ giữa lòng thành phố bằng các bức tranh trên tường ấn tượng cùng với các hoạt động khác, từ đó mang nghệ thuật đến gần hơn với đại chúng.

Những triển lãm văn hóa không thể bỏ lỡ

Bảo tàng M+ được tờ báo nổi tiếng The Art Newspaper xếp hạng 20 trong danh sách bảo tàng nghệ thuật có lượt ghé thăm nhiều nhất toàn cầu vào năm 2023. Nối tiếp thành công đó, bảo tàng M+ sẽ tổ chức triển lãm “The Hong Kong Jockey Club Series: Picasso for Asia – A Conversation” từ ngày 15/3 - 13/7/2025, trưng bày hơn 60 kiệt tác của Pablo Picasso từ Bảo tàng Picasso Paris – nơi lưu giữ tác phẩm lớn nhất thế giới của đại danh họa người Tây Ban Nha. Ngoài ra, những tín đồ nghệ thuật cũng có thể chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật sắp đặt quy mô cực lớn – Lee Mingwei: Guernica in Sand (tổ chức từ ngày 8/3 - 13/7/2025) khi tái hiện lại kiệt tác Guernica (1937) của Picasso bằng cát.

Lee Mingwei, ‘Guernica in Sand’ (2006–nay) Trình diễn tại triển lãm “Lee Mingwei và Những Mối Quan Hệ: Nghệ Thuật Tương Tác”

Từ ngày 19/3 - 18/6/2025, Bảo tàng Cung điện Hồng Kông cũng sẽ giới thiệu triển lãm “Tử Cấm Thành và Cung điện Versailles: Giao lưu văn hóa Trung – Pháp thế kỷ 17–18” (diễn ra từ 18/12/2024 - 4/5/2025) với 150 bảo vật lịch sử quý giá, thể hiện rõ nét những giao thoa văn hóa, nghệ thuật và khoa học giữa Trung Quốc và Pháp trong hai thế kỷ 17–18.

Triển lãm Tử Cấm Thành và Cung Điện Versailles – Giao lưu văn hóa Trung-Pháp thế kỷ 17–18 Nguồn: Bảo tàng Cung điện Hồng Kông

Cũng nằm trong chuỗi sự kiện ‘Super March’, Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông (HKMoA) là nơi trưng bày triển lãm đầu tiên của thành phố dành riêng cho các tác phẩm kinh điển của hai danh họa trường phái ấn tượng Pháp – Paul Cézanne và Pierre-Auguste Renoir, trong khuôn khổ “The Hong Kong Jockey Club Series: Cézanne và Renoir Looking at the World—Masterpieces from the Musée de l’Orangerie and the Musée d’Orsay” (diễn ra từ 17/1 - 7/5/2025). Đây là điểm dừng chân đầu tiên của triển lãm tại châu Á với những tác phẩm dành riêng cho Hồng Kông, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới lạ và độc đáo cho người xem.