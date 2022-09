Honda Vision đột ngột tăng giá mạnh sau hơn 1 tuần giảm giá

Những ngày đầu tháng 9, chiếc Honda Vision được nhiều đại lý đồng loạt giảm giá mạnh, chạm mốc hơn 28 triệu đồng, thấp hơn cả giá đề xuất của hãng. Mức giá này đã giảm một nửa so với thời đỉnh điểm bị đội lên đến 60 triệu đồng.



Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, Honda Vision lại bất ngờ quay đầu tăng giá. Cụ thể, Honda Vision 2022 bản tiêu chuẩn được chào bán giá 34,5 triệu đồng, tăng 2,5 triệu đồng so với một tuần trước. Thậm chí, có những đại lý rao bán phiên bản này với giá 37 triệu đồng.

Vision bản cao cấp được rao bán với giá 39,3 triệu đồng chênh khoảng hơn 8,6 triệu đồng so với mức giá đề xuất là 30,7 triệu đồng, bản đặc biệt giá 41 triệu đồng (giá hãng 31,99 triệu đồng) và bản cá tính ở mức cao nhất 45 triệu đồng, tăng hơn 4 triệu so với thời điểm cuối tháng 8 và chênh hơn hơn 10 triệu đồng so với giá hãng 34,49 triệu đồng.

Nguyên nhân khiến giá xe tăng mạnh trở lại là do lượng xe Honda Vision về các đại lý ít hơn tháng trước. Cùng với đó, lượng khách mua tăng cao đột biến dẫn đến tình trạng khan hàng. Thậm chí, một số đại lý còn không có xe để trưng bày.

Tình trạng Honda Vision khan hàng, bị đẩy giá lên cao chưa từng thấy bắt đầu từ khoảng mấy tháng đầu năm nay. Nguyên nhân là do tình trạng thiếu linh kiện để sản xuất, dẫn đến nguồn cung thiếu hụt. Trước tình trạng này, Honda Việt Nam đã dùng nhiều cách thức khuyến mãi để hướng khách hàng đến việc sử dụng các sản phẩm khác của Honda.