Honda Dio - Song sinh của Vision tại Việt Nam có bản mới: Giá quy đổi hơn 41 triệu đồng, chạy hơn 55km với chỉ 1 lít xăng

Honda chính thức bổ sung phiên bản cập nhật cho dòng xe tay ga Dio 110 tại thị trường Nhật Bản. Mẫu scooter phân khúc phổ thông này sở hữu màu sơn mới cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, đạt mức công bố 55,6 km/lít.

Theo kế hoạch, Honda Dio 110 phiên bản mới sẽ chính thức mở bán tại Nhật Bản từ ngày 21/5 tới đây. Mẫu xe nhỏ gọn này hướng đến nhóm khách hàng đô thị cần một phương tiện di chuyển linh hoạt hàng ngày, đáp ứng nhu cầu đi làm, đi học hoặc chạy phố cự ly ngắn. Mức giá niêm yết của xe tại thị trường nội địa là 250.800 Yên (hơn 41 triệu đồng).

Honda tiếp tục giữ nguyên định vị của dòng Dio là một mẫu xe tay ga tối giản, tập trung vào tính hiệu quả, vận hành dễ dàng và tối ưu chi phí sử dụng. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này còn được biết đến với tên gọi Vision.

Điểm nhấn trong đợt nâng cấp lần này nằm ở việc bổ sung màu sơn mới là bạc nhám Matt Techno Silver Metallic. Sắc bạc nhám này mang lại diện mạo hiện đại và thanh lịch hơn cho chiếc xe. Bên cạnh đó, nhà sản xuất vẫn duy trì hai tùy chọn màu sắc hiện hành bao gồm đen nhám Matt Galaxy Black Metallic và trắng ngọc trai Pearl Snowflake White.

Về mặt thiết kế, Honda Dio 110 giữ cấu trúc thân xe nhỏ gọn với những đường nét tối giản. Kích thước tổng thể của xe tương đối gọn gàng với chiều dài 1.870 mm, chiều rộng 685 mm và chiều cao 1.100 mm. Chiều dài cơ sở ở mức 1.255 mm đi kèm chiều cao yên đạt 760 mm.

Khối lượng của xe chỉ dừng lại ở mức 96 kg. Nhờ ưu thế nhẹ cân này, Dio 110 mang lại khả năng xoay xở linh hoạt, dễ dàng dắt đỗ và phù hợp với cả những người mới lái lẫn nhóm khách hàng di chuyển thường xuyên trong các khu vực đô thị đông đúc.

Sức mạnh của Honda Dio 110 đến từ khối động cơ xy-lanh đơn, dung tích 109 cc, SOHC, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 6,4 kW (tương đương khoảng 8,7 mã lực) tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 9 Nm tại 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu của Honda Dio đạt 55,6 km/lít theo tiêu chuẩn thử nghiệm WMTC. Đi kèm với bình xăng dung tích 4,9 lít, đây sẽ là lựa chọn kinh tế cho những người dùng muốn tối ưu hóa chi phí đi lại hàng ngày.

Các trang bị trên xe dừng lại ở mức cơ bản nhưng đảm bảo tính thực dụng cao. Xe sở hữu không gian chứa đồ dưới yên có sức chứa vừa một mũ bảo hiểm, hộc để đồ phía trước và chân chống nghiêng đồng bộ theo xe.

Hệ thống chân đỡ của phiên bản Dio 110 Tiêu chuẩn (Basic) sử dụng bộ vành 14 inch, kết hợp lốp trước kích thước 80/90-14 và lốp sau 90/90-14. Hệ thống an toàn được đảm bảo bằng phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, cấu hình được đánh giá là vừa vặn cho nhu cầu vận hành phố thông thường.