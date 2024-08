Honda chốt thời điểm tung bản Civic hybrid tại Việt Nam: Động cơ 200 mã lực, tháng 10 đến tay người dùng

Ảnh minh họa.

Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo thời điểm ra mắt phiên bản mới của mẫu sedan hạng C Civic. Theo đó, Honda Civic phiên bản hoàn toàn mới sẽ chính thức trình làng thị trường Việt trong tháng 10/2024.

Điểm đáng chú ý nhất trên Honda Civic mới sẽ là phiên bản hybrid mang tên gọi e:HEV RS , trang bị công suất tối đa là 200 mã lực cùng hệ thống âm thanh 12 loa Bose.



Bên cạnh phiên bản hybrid, động cơ xăng vẫn được duy trì trên mẫu xe này với phiên bản RS và G. Động cơ xăng sản sinh công suất cực đại lên đến 176 mã lực (131 kW) ở vòng tua 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại lên đến 240 Nm tại dải vòng tua 1.700 – 4.500 vòng/phút.

Hình ảnh xe ở thị trường khác, có thể khác với hình ảnh xe thực tế tại thị trường Việt Nam.

Thời điểm này, nhiều đại lý Honda trên toàn quốc đã nhận đặt cọc Civic mới. Theo thông tin từ đại lý, Honda Civic 2025 vẫn được nhập khẩu từ Thái Lan và giá xe có thể tăng nhẹ.

Ngoài ra, phía đại lý cũng cho biết sẽ có một chút thay đổi về ngoại hình của Civic 2025. Đơn cử như lưới tản nhiệt trước tách rời cụm đèn chiếu sáng, hốc gió trước được thiết kế lại... Về trang bị an toàn, Civic mới có thể được bổ sung cảm biến va chạm trước và sau giống bản bán tại Thái Lan.

Tại thị trường Việt Nam, hiện Toyota Corolla Altis là chiếc sedan hạng C duy nhất trong phân khúc được trang bị bản hybrid với giá bán niêm yết từ 870 triệu đồng. Do đó, sự hiện diện của Civic 2025 thời giạn tới hứa hẹn sẽ giúp Honda Việt Nam tăng thêm sức cạnh tranh ở phân khúc sedan cỡ C.

Trước Honda Civic e:HEV RS, Honda cũng đã tung phiên bản hybrid cho mẫu crossover cỡ C là CR-V, bước đầu ghi nhận doanh số tương đối tốt. 

Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2024, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 5.369 xe. Mazda 3 đang dẫn đầu cuộc đua doanh số phân khúc với tổng cộng 2.054 xe bán ra, giảm 534 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Kia K3 đứng ở vị trí thứ 2 khi bán ra được 1.510 xe. Những vị trí tiếp theo thuộc về Hyundai Elantra (811 xe) xếp thứ 3, Honda Civic (786 xe) và cuối cùng là Toyota Corolla Altis (208 xe).