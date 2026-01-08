Hơn 90% người dùng iPhone không biết tại sao pin tụt "kinh khủng" vào ban đêm

Nhiều người cho rằng pin tụt nhanh khi không sử dụng là dấu hiệu pin đã xuống cấp. Trên thực tế, trong không ít trường hợp, nguyên nhân lại nằm ở phần mềm, ứng dụng hoặc các thiết lập chạy ngầm.

Vì thế, chiếc iPhone của bạn dù đang ở trạng thái nghỉ vẫn có thể âm thầm thực hiện nhiều tác vụ nền như đồng bộ dữ liệu, sao lưu, cập nhật vị trí hoặc xử lý thông báo. Khi những tác vụ này hoạt động không tối ưu, mức tiêu thụ pin sẽ tăng lên đáng kể.

Đây là tình trạng không hiếm gặp và phần lớn bắt nguồn từ những nguyên nhân quen thuộc, hoàn toàn có thể kiểm soát và khắc phục nếu người dùng hiểu rõ vấn đề.

Lỗi phần mềm và iOS chưa được tối ưu

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến iPhone hao pin ban đêm là lỗi phần mềm hoặc việc sử dụng phiên bản iOS đã cũ. Dù lỗi phần mềm thường được nhận biết rõ hơn trong quá trình sử dụng ban ngày, chúng vẫn có thể gây tiêu hao năng lượng khi máy ở chế độ chờ.

Một số tiến trình hệ thống hoặc ứng dụng có thể không “ngủ” đúng cách, dẫn đến việc iPhone liên tục bị đánh thức để xử lý các tác vụ không cần thiết. Điều này thường xảy ra sau khi cập nhật iOS, khi hệ thống phải thực hiện các hoạt động như lập chỉ mục lại dữ liệu, tối ưu hóa ảnh hoặc làm mới thông tin ứng dụng.

Thông thường, hiện tượng hao pin sau cập nhật chỉ kéo dài một đến hai ngày và sẽ tự biến mất khi quá trình tối ưu hoàn tất. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, người dùng nên thử khởi động lại thiết bị. Trong trường hợp không cải thiện, việc cập nhật lên phiên bản iOS mới nhất là cần thiết, bởi Apple thường xuyên phát hành các bản vá để khắc phục lỗi ảnh hưởng đến hiệu năng và pin.

Ứng dụng chạy nền “ngốn” pin âm thầm

Hệ điều hành iOS cho phép nhiều ứng dụng tiếp tục hoạt động trong nền ngay cả khi người dùng không mở chúng. Các ứng dụng mạng xã hội, nhắn tin, email hay bản đồ thường xuyên làm mới nội dung, đồng bộ dữ liệu hoặc kiểm tra thông tin mới.

Mỗi ứng dụng riêng lẻ có thể chỉ tiêu tốn một lượng pin nhỏ, nhưng khi nhiều ứng dụng cùng hoạt động, mức hao pin sẽ tăng lên đáng kể. Đây là lý do vì sao pin iPhone có thể sụt nhanh qua đêm dù bạn không hề cầm máy.

Người dùng có thể kiểm tra mức tiêu thụ pin của từng ứng dụng bằng cách vào Cài đặt > Pin, sau đó xem danh sách ứng dụng và tỷ lệ sử dụng năng lượng.

Nếu phát hiện ứng dụng có hoạt động nền bất thường, hãy cân nhắc tắt tính năng làm mới nền bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới ứng dụng trong nền, rồi vô hiệu hóa những ứng dụng không thực sự cần cập nhật liên tục.

Thông báo liên tục “đánh thức” thiết bị

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là thông báo. Mỗi khi có thông báo đến, iPhone sẽ sáng màn hình, kích hoạt rung hoặc phản hồi xúc giác. Dù chỉ diễn ra trong vài giây, hàng chục hoặc hàng trăm thông báo trong đêm có thể âm thầm tiêu tốn một lượng pin đáng kể.

Để hạn chế tình trạng này, người dùng nên kích hoạt Chế độ Tập trung hoặc Không làm phiền trong thời gian ngủ. Tính năng này cho phép chặn hầu hết thông báo không cần thiết, đồng thời vẫn cho phép những liên hệ quan trọng liên lạc khi cần.

Ngoài ra, việc rà soát và tắt thông báo từ các ứng dụng ít quan trọng cũng giúp giảm đáng kể mức tiêu hao pin ban đêm.

Sao lưu iCloud và đồng bộ ảnh

iCloud được thiết kế để tự động sao lưu dữ liệu và đồng bộ ảnh khi iPhone có kết nối Wi-Fi và pin đủ dùng. Tuy nhiên, quá trình này có thể tiêu tốn nhiều năng lượng, đặc biệt nếu trong ngày bạn chụp nhiều ảnh hoặc quay video độ phân giải cao.

Trên những thiết bị đã sử dụng lâu năm, hiệu suất pin không còn tối ưu, việc sao lưu và đồng bộ vào ban đêm có thể khiến pin sụt nhanh hơn bình thường. Dù các tác vụ này diễn ra âm thầm, chúng vẫn cần tài nguyên xử lý và năng lượng đáng kể.

Một giải pháp đơn giản là bật Chế độ Nguồn điện thấp trước khi đi ngủ. Chế độ này sẽ hạn chế các hoạt động nền không cần thiết, giúp iPhone tiết kiệm pin trong suốt đêm.

Dịch vụ định vị hoạt động ngoài tầm kiểm soát

Dịch vụ định vị cũng là “thủ phạm” tiềm ẩn gây hao pin ban đêm. Nhiều ứng dụng được cấp quyền truy cập vị trí không chỉ khi sử dụng mà còn khi chạy nền. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone có thể bị đánh thức định kỳ để cập nhật vị trí, ngay cả khi bạn đang ngủ.

Khi có nhiều ứng dụng cùng sử dụng định vị nền, mức tiêu thụ pin sẽ tăng lên rõ rệt. Để kiểm soát, người dùng nên vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Dịch vụ định vị, sau đó xem lại quyền truy cập của từng ứng dụng.

Việc chuyển quyền sang Chỉ khi dùng ứng dụng hoặc Không bao giờ đối với các ứng dụng không cần thiết sẽ giúp giảm hao pin đáng kể.

Hao pin iPhone qua đêm không phải là hiện tượng khó hiểu hay không thể khắc phục. Trong đa số trường hợp, chỉ cần điều chỉnh lại cài đặt, cập nhật phần mềm và hạn chế các tác vụ nền không cần thiết, người dùng đã có thể cải thiện rõ rệt thời lượng pin.

Việc chủ động kiểm tra và tối ưu thiết bị không chỉ giúp iPhone “qua đêm” an toàn hơn về pin, mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ pin và nâng cao trải nghiệm sử dụng lâu dài.

(Tổng hợp)