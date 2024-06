Một trong số đó phải kể đến Nguyên Vương - thương hiệu dầu gội dược liệu dành cho nam giới được 92% người dùng đồng ý đề cử và mua lại (*).



Dầu gội dược liệu cho nam Nguyên Vương sau gần 2 năm ra mắt thị trường đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận được tín nhiệm và "cơn mưa" lời khen từ nam giới Việt. Bằng chứng là khi tìm kiếm hashtag #daugoiduoclieunguyenvuong trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, kết quả trả về rất nhiều phản hồi tích cực từ phía người dùng, tạo lên một xu hướng mới trong việc chăm sóc tóc cho nam giới bằng sản phẩm có nguồn gốc dược liệu, mang lại hiệu quả bền vững.

Các nam Tiktoker Việt Nam yêu thích và sử dụng Nguyên Vương để chăm sóc mái tóc.

"Bản thân là người có da dầu gàu, cộng thêm dùng dầu gội không phù hợp nên tóc lúc nào cũng bết bát, khó chịu. Từ khi được hội bạn giới thiệu cho chai dầu gội Nguyên Vương Sảng Khoái thì tóc trở nên bồng bềnh và sạch gàu. Mùi hương sang trọng, quyến rũ, đi cả ngày về vẫn còn lưu hương thoang thoảng.", Tiktoker Hoàng Nam Dubai chia sẻ cảm nhận.

Hơn 90% người dùng đồng ý đề cử và mua lại dầu gội dược liệu Nguyên Vương

Năm 2024, Nguyên Vương càng khẳng định sức hút của thương hiệu khi dòng dầu gội dược liệu Nguyên Vương Sảng Khoái nhận được hơn 90% người dùng đồng ý đề cử và mua lại sau khi sử dụng theo kết quả khảo sát của Try & Review - cộng đồng đánh giá hàng đầu châu Á (qua sự đánh giá của hơn 125 người trải nghiệm Việt Nam). Sản phẩm được chứng nhận đạt 4,3 sao trên thang 5 điểm đánh giá.

Những đánh giá và ghi nhận tích cực này dựa trên trải nghiệm thực tế của người dùng khi 89% đồng ý rằng dầu gội dược liệu Nguyên Vương Sảng Khoái giúp cải thiện các vấn đề về da đầu; giúp tóc mềm mượt và dễ vào nếp hơn sau khi sử dụng.

Nguyên Vương Sảng Khoái được nam giới Việt yêu thích sau thời gian sử dụng.

"Tóc mình là tóc uốn có dùng hóa chất nên rất dễ khô xơ da đầu thuộc da dầu gặp thời tiết nóng nhiều sẽ dễ bết tóc. Mình khá hài lòng với dầu gội dược liệu Nguyên Vương từ nhà Hoa Linh. Nếu các bạn có một mái tóc và các vấn đề như mình thì đây là loại dầu gội đáng để thử và biết đâu sẽ là loại dầu gội chân ái dành cho bạn đấy", người dùng có nickname hoang-long.tran chia sẻ.

Trong khi đó, đối với Tonecyber hay vankhoi93, những người dùng đang gặp tình trạng gàu, ngứa lâu ngày thì cho rằng sản phẩm giúp giảm gàu rõ rệt ko còn ngứa, tóc thơm và không bị khô như các sản phẩm dầu gội sử dụng trước đó.

Giải mã vì sao dầu gội dược liệu Nguyên Vương được đông đảo cộng đồng đề cử và mua lại?

Nguyên Vương là thương hiệu được nghiên cứu và sản xuất bởi Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh – một trong những công ty dược phẩm với hệ sinh thái các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp từ các dược liệu và thảo dược thiên nhiên với lịch sử hình thành, phát triển hơn 20 năm.

Công thức độc đáo kết hợp các dược liệu cổ truyền phương Đông cùng các thảo mộc tự nhiên phương Tây không chỉ làm sạch mà còn giúp dưỡng tóc và da đầu từ gốc, giúp giảm rụng tóc, góp phần hỗ trợ mọc tóc mới cho nam giới. Hương thơm nam tính, không nồng gắt là những điểm khác biệt của Nguyên Vương so với các dòng dầu gội nam giới trên thị trường hiện nay. Sản phẩm được nghiên cứu chuyên biệt cho từng chất tóc, da đầu khác nhau của nam giới: Nguyên Vương Lịch Lãm – phù hợp cho tóc khô xơ, hư tổn và Nguyên Vương Sảng Khoái – phù hợp cho da đầu dầu nhờn, gàu ngứa.

Dầu gội dược liệu Nguyên Vương thiết kế hai dòng sản phẩm chuyên biệt dành cho nam giới.

"Try and Review là cộng đồng đánh giá sản phẩm hàng đầu châu Á, việc trở thành đối tác và nhận được những đánh giá tích cực từ cộng đồng Try & Review đã giúp dầu gội dược liệu dành cho nam giới Nguyên Vương khẳng định uy tín chất lượng cũng như khả năng nắm bắt xu hướng sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc của nam giới Việt, từ đó tạo động lực để chúng tôi phát triển sản phẩm ngày càng tốt hơn", đại diện phía nhãn hàng chia sẻ.

Các sản phẩm của Nguyên Vương đã có tại siêu thị, tạp hóa và nhà thuốc trên toàn quốc và các gian hàng online chính hãng của Dược phẩm Hoa Linh với rất nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng tại: https://bit.ly/3TBVzfI

Sản phẩm được phân phối và chịu trách nhiệm bởi Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh.

Địa chỉ: B19D6 KĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Hotline: 1900 571 255.