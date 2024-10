Hơn 3,3 triệu người check-in tại điểm du lịch biển Việt Nam được tạp chí Mỹ xếp hạng “đẹp hơn cả thiên đường Bali”

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Phú Quốc đã đón khoảng 3,3 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm trước, theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang. Đáng chú ý, số lượng khách quốc tế đạt gần 500.000 lượt, tăng 44% so với cùng kỳ, đạt gần 75% so với kế hoạch đề ra. Doanh thu từ du lịch ước tính đạt trên 11.200 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với cùng kỳ, tương đương gần 66% kế hoạch năm.

Những năm gần đây, du lịch Phú Quốc ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, lượng khách quốc tế dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những tháng cuối năm, nhờ vào các dịp nghỉ lễ lớn như Giáng sinh, Tết Dương lịch và kỳ nghỉ Đông.

Ảnh: DeltaOFF/Shutterstock.

Dự kiến, trong 3 tháng cuối năm, Phú Quốc sẽ đón khoảng 123.258 lượt khách quốc tế, nâng tổng số lượt khách cả năm lên 847.226, vượt hơn 27% so với kế hoạch và tăng 52,6% so với năm 2023.

Đặc biệt, Với những bãi biển hoang sơ, dải cát trắng mịn và làn nước biển xanh ngọc bích, Phú Quốc đã được 186.000 độc giả toàn cầu của tạp chí Travel + Leisure bình chọn là hòn đảo tuyệt vời thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Maldives.

Không ngừng đổi mới và phát triển du lịch, Phú Quốc trở thành điểm đến lý tưởng cho hàng nghìn du khách trong và ngoài nước mỗi mùa nghỉ dưỡng. Khu vực Nam Đảo nổi bật với những bãi biển thơ mộng và các đảo nhỏ xinh đẹp, trong khi Bắc Đảo, được ví như "viên ngọc thô" giữa đại dương, gây ấn tượng bởi hệ sinh thái đa dạng, rừng nguyên sinh xanh tươi và các bãi biển mang vẻ đẹp độc đáo, được quốc tế công nhận suốt bốn mùa.

Phú Quốc, quần đảo nằm trong vịnh Thái Lan, cách TP.HCM khoảng 400 km về phía tây, bao gồm khoảng 22 hòn đảo lớn nhỏ với tổng diện tích 589,23 km². Trong số này, đảo Phú Quốc là lớn nhất và được chia thành hai khu vực: bắc đảo và nam đảo, với thị trấn Dương Đông nằm ở vị trí trung tâm.

Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá "Đảo Ngọc" là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, khi mùa khô của khu vực Nam Bộ bắt đầu. Thời tiết vào giai đoạn này rất thuận lợi với biển lặng, trời nắng ấm, sóng êm và ít mưa, thích hợp cho các hoạt động du lịch ngoài trời và nghỉ dưỡng. Ngược lại, thời gian này không phù hợp cho những du khách thích du lịch bụi hay phượt.



Từ tháng 5 đến tháng 10, Phú Quốc bước vào mùa mưa, đôi khi có bão. Tuy nhiên, đây cũng là thời gian nghỉ hè, nên lượng khách du lịch vẫn khá đông. Nếu muốn tận hưởng Phú Quốc vào mùa này, du khách nên chọn thời điểm cuối tháng 4 hoặc tháng 10. Cuối tháng 4, lượng khách vẫn chưa quá đông và thời tiết còn đẹp, trong khi tháng 10 là thời điểm giao mùa với ít mưa và giá cả chưa tăng cao như trong mùa cao điểm.

Vườn quốc gia Phú Quốc với diện tích hơn 31.400 ha là nơi tập trung hàng trăm loài động thực vật, kết hợp giữa hệ sinh thái núi, rừng, biển và suối. Tại đây, du khách có thể khám phá cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, thảm thực vật phong phú, cùng những con suối nổi tiếng như suối Tranh, suối Đá Bàn, suối Đá Ngọn. Tham gia tour khám phá 4 giờ, bạn sẽ có cơ hội chinh phục đỉnh Núi Chúa cao 565m, từ đó chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ và sắc màu đa dạng của vườn quốc gia.



Làng chài Rạch Vẹm cách thị trấn Dương Đông 15 km, thường được mệnh danh là "vương quốc sao biển", là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Với nước biển trong vắt và sự xuất hiện của nhiều sao biển, nơi này đặc biệt thu hút từ tháng 12 đến tháng 4, khi biển lặng và nước trong. Tuy nhiên, vào mùa mưa, đường đến Rạch Vẹm trở nên khó khăn và nước biển thường đục.



Bãi Sao, một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc, nằm ở thị trấn An Thới, cách Dương Đông khoảng 28 km. Với bãi cát trắng mịn trải dài hơn 7 km và làn nước trong xanh, đây là điểm lý tưởng cho các hoạt động như đi dạo trên bờ cát, tắm biển hay ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên bãi biển. Bãi Sao cũng là nơi lý tưởng cho các môn thể thao dưới nước, đặc biệt là chèo thuyền kayak, với giá thuê từ 100.000 đến 150.000 đồng.

Bãi Trường kéo dài khoảng 20 km, là một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc. Nổi bật tại đây là câu lạc bộ Sunset Sanato Beach với nhiều cảnh quan độc đáo như cầu dẫn ra biển, tượng đàn voi nước, ngôi nhà vỏ ốc và xích đu, tạo cơ hội cho du khách chụp ảnh dưới ánh hoàng hôn vàng rực.



Mũi Dinh Cậu được biết đến như địa điểm ngắm hoàng hôn ấn tượng nhất, với những ghềnh đá nhô ra biển, tạo hình độc đáo. Thời gian lý tưởng để ngắm hoàng hôn tại đây là từ tháng 5 đến tháng 9, khi bầu trời và biển cùng hòa trong sắc xanh dịu nhẹ.

Nhà tù Phú Quốc tọa lạc tại xóm Cây Dừa, xã An Thới, là di tích lịch sử thu hút du khách. Được phục dựng lại để tái hiện những hình ảnh lịch sử, nhà tù mở cửa miễn phí từ 7h đến 17h hàng ngày.



Chợ đêm Phú Quốc nằm trên đường Bạch Đằng, cách Dinh Cậu khoảng 1 km. Hoạt động từ 17h đến 23h cuối tuần, khu chợ này là nơi lý tưởng để thưởng thức hải sản tươi sống và mua sắm các đặc sản địa phương như nước mắm, tiêu, kẹo sim, cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Du khách cũng có thể thử các món ăn hấp dẫn như kem cuộn, bánh trứng và bánh bò thốt nốt.

Ngoài ra, du khách cũng có thể lựa chọn đặt tour khám phá các đảo xung quanh Phú Quốc, trong đó nổi bật là Hòn Thơm và các đảo thuộc quần đảo An Thới. Tour tham quan 4 đảo gồm Hòn Mây Rút Trong, Mây Rút Ngoài, Gầm Ghì và Hòn Móng Tay là lựa chọn phổ biến.

Đối với những ai yêu thích phiêu lưu, Hòn Dăm là một điểm đến không thể bỏ qua. Được mệnh danh là "đảo Robinson" của Phú Quốc, Hòn Dăm không có internet, điện năng được cung cấp từ năng lượng mặt trời, và trên đảo chỉ có vài căn bungalow làm từ tre và gỗ, với mặt sau hướng thẳng ra biển, tạo nên không gian tĩnh lặng và hoang sơ.

Ảnh: Internet