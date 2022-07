Hơn 3.000 người tham dự giải chạy Vinhomes - Happy Run 2022

Giải chạy "Vinhomes - Happy Run 2022" được Vinhomes thực hiện cùng sự đồng hành tài trợ của TH True Milk, CoolMate, VuMedia với mong muốn lan tỏa thông điệp "Sống lành mạnh, tích cực và hạnh phúc" đến với cộng đồng. Lần đầu tiên tổ chức tại "thành phố thông minh – công viên" Vinhomes Grand Park", giải chạy đã thu hút hơn 3000 người tham dự, bao gồm những cư dân thuộc các khu đô thị của Vinhomes tại khu vực phía Nam, các khách hàng và người dân trong khu vực…



Hàng nghìn vận động viên khởi động chuẩn bị xuất phát từ rất sớm tại công viên Grand Park 36ha

Hàng nghìn người thuộc mọi lứa tuổi hồ hởi có mặt từ rất sớm để chuẩn bị xuất phát. Sau khi lựa chọn các cự ly phù hợp với thể chất từ 3km, 5km, 10km đến 15km, ai nấy đều sẵn sàng và tràn đầy năng lượng tham dự cuộc đua.

Toàn cảnh công viên Grand Park rộng 36ha điểm xuất phát giải chạy

Điểm xuất phát của giải chạy "Vinhomes - Happy Run 2022" là công viên Grand Park rộng 36ha với không gian nhiều cây xanh trong lành, tươi mát. Đây là công viên có quy mô hàng đầu Đông Nam Á với hồ nước và bãi cát nhân tạo lần đầu tiên xuất hiện tại TP.HCM. Cùng với đó là 15 công viên chủ đề phong phú, đa dạng, tiêu biểu với công viên Ánh sáng lấy cảm hứng từ Gardens by the Bay (Singapore) địa điểm thu hút đông đảo giới trẻ đến check - in và khám phá hiện nay.

Các vận động viên hăng hái chạy trên tuyến đường nội khu Vinhomes Grand Park

Với giải chạy lần này, các vận động viên lần đầu tiên được tự mình khám phá và trải nghiệm không gian sống xanh tại Vinhomes Grand Park để hòa mình vào thiên nhiên, giải phóng năng lượng khi chinh phục từng chặng đua. Cung đường nội khu dự án rộng rãi, sạch đẹp và rợp bóng cây xanh cũng trở thành những "đường chạy" lý tưởng của hàng nghìn người tham dự.

Trên đường chạy, ban tổ chức chu đáo khi chuẩn bị những trạm tiếp sức để giúp các vận động viên nhí có thể nạp năng lượng ngay tức thì. Mọi người cổ vũ, động viên nhau để hoàn thành chặng đua, vượt qua những giới hạn của bản thân.

Tại "Vinhomes - Happy Run 2022" tinh thần thể thao có ở mọi lứa tuổi

Đặc biệt, nhằm khích lệ tinh thần cho các vận động viên, ban tổ chức cũng chuẩn bị những phần thưởng hấp dẫn cho các cá nhân có thành tích tốt ở mỗi cự ly chạy. Đồng thời, 3 hạng mục giải mang ý nghĩa động viên tinh thần cũng được trao cho các cá nhân tập thể bao gồm: Giải thưởng Toà nhà có nhiều vận động viên tham dự nhất, Giải thưởng Vận động viên lớn tuổi nhất, Giải thưởng Vận động viên nhỏ tuổi nhất,…

Các vận động viên cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc chiến thắng

Giải chạy "Vinhomes - Happy Run 2022" với mục tiêu xây dựng một cộng đồng văn minh, khỏe về lực, tinh về trí cho mọi lứa tuổi đã mang tới một ngày cuối tuần ý nghĩa cho mọi người khi được tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên gần gũi ngay tại không gian sống. Đây thực sự là sân chơi lành mạnh mang đến những trải nghiệm bổ ích, đặc sắc cho cư dân và các khách hàng.

Vinhomes Grand Park được coi là trung tâm thương mại – dịch vụ mới của TP.Thủ Đức, nơi quy tụ hàng ngàn cư dân sinh sống. Khu đô thị đi đầu trong lối sống xanh tích hợp với các tiện ích đẳng cấp với cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, trong đó tiêu hiểu là hệ sinh thái all - in - one của Vingroup đáp ứng mọi nhu cầu cho cư dân như: TTTM Vincom Mega Mall, bệnh viện Vinmec, hệ thống trường học Vinschool, xe điện Vinbus… mang đến không gian đáng sống mơ ước cho tất cả mọi người. Địa chỉ: Khu dân cư và công viên Phước Thiện, P. Long Bình và P. Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP HCM https://grandpark.vinhomes.vn/

https://kenh14.vn/hon-3000-nguoi-tham-du-giai-chay-vinhomes-happy-run-2022-20220712164117765.chn