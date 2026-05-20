Hơn 20 lần tới Bắc Kinh, ông Putin đều ở 'ngôi nhà thứ hai': Biệt thự số 18 Điếu Ngư Đài đặc biệt ra sao?

Tờ South China Morning Post đưa tin, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh vào tối 19/5 để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày, ông một lần nữa trở lại “ngôi nhà thứ hai” của mình tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài của Trung Quốc - một khu vườn hoàng gia từng đón tiếp những nhân vật quan trọng như cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon, cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Nhà khách Điếu Ngư Đài nằm trong khu thắng cảnh Điếu Ngư Đài yên tĩnh ở vùng ngoại ô phía tây Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Shutterstock

Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã (Trung Quốc), nhà khách Điếu Ngư Đài là một địa điểm quen thuộc đối với Tổng thống Nga Putin - người từng đến thăm Trung Quốc hơn 20 lần và gặp gỡ trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hơn 40 lần kể từ năm 2013. Ông Putin thường lưu trú tại Biệt thự số 18 - tòa nhà sang trọng nhất trong khu phức hợp.

Điếu Ngư Đài cũng là một địa điểm quan trọng trong mối quan hệ Mỹ - Trung. Trong chuyến công tác bí mật vào năm 1971 nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hai nước, Ngoại trưởng Mỹ khi đó Henry Kissinger đã lưu trú tại Biệt thự số 5 trong khu phức hợp.

Tổng thống Mỹ lúc đó là Nixon cũng đã đến đây một năm sau đó, nổi tiếng với việc luyện tập “kỹ năng dùng đũa” trong sáu tháng trước chuyến thăm để gây ấn tượng với nước chủ nhà Trung Quốc tại tiệc chiêu đãi ở Điếu Ngư Đài. Ông Nixon được bố trí ở Biệt thự số 18.

Tổng thống Mỹ cuối cùng lưu trú tại Điếu Ngư Đài là ông Bill Clinton trong chuyến thăm Trung Quốc vào năm 1998, nhưng nhà khách này cũng từng là địa điểm diễn ra các cuộc gặp gỡ với các ông Barack Obama và George W. Bush trong nhiệm kỳ tổng thống của họ.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã ở khách sạn Four Seasons - khai trương vào năm 2012 và chỉ cách Đại sứ quán Mỹ 700 mét. Trong chuyến thăm vào năm 2017, ông Trump đã lưu trú tại khách sạn St Regis Bắc Kinh, được khai trương vào năm 1997.

Nằm trong khu thắng cảnh Điếu Ngư Đài yên tĩnh ở ngoại ô phía tây thủ đô Bắc Kinh, nhà khách rộng 420.000 m2 này lấy tên từ thời nhà Tấn, khi Hoàng đế Kim Chương Tông cho xây dựng một ngôi đình để câu cá.

Ngày nay, cảnh quan nơi đây là một kiệt tác tiêu biểu của những khu vườn hoàng gia, với những hàng liễu rủ xuống 50.000 m2 hồ nước thanh bình bao quanh 16 biệt thự độc đáo của khu phức hợp lịch sử.

Điếu Ngư Đài đã chứng kiến một số khoảnh khắc quan trọng nhất trong nền ngoại giao hiện đại của Trung Quốc, đón tiếp hơn 1.400 nguyên thủ quốc gia kể từ khi nhà khách này chính thức được thành lập vào năm 1959.

Nơi đây đã đón những vị khách đầu tiên nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với các phái đoàn đến từ các nước xã hội chủ nghĩa bao gồm Liên Xô, Việt Nam, Triều Tiên, Ba Lan và Hungary.

Nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev từng ở tại Biệt thự số 18 và trồng một cây thông vỏ trắng. Tuy nhiên, trong một chuyến thăm sau đó giữa lúc quan hệ Xô-Trung căng thẳng, ông đã gây chú ý với lời phàn nàn rằng bồn tắm ở đây quá nhỏ.

Biệt thự số 18 cũng từng đón tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Kakuei Tanaka, cố Nữ hoàng Anh Elizabeth và cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin.

Biệt thự số 18 là tòa nhà sang trọng nhất trong Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài của Trung Quốc. Ảnh: Akhtargorshani

Theo SCMP, ông Putin đã ở đó hơn 20 lần, và từng nói với các quan chức Trung Quốc vào năm 2009 rằng “nơi này giống như ngôi nhà thứ hai của tôi”.

Chuyến thăm Bắc Kinh lần này của ông Putin trùng với kỷ niệm 25 năm Hiệp ước Hữu nghị Nga-Trung, một cột mốc tượng trưng cho liên minh ngày càng lớn mạnh giữa hai nước trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung (ông nội của Chủ tịch Kim Jong-un), đã ở đó hơn 40 lần và được coi là vị khách nước ngoài thường xuyên nhất của nhà khách này.

Khi ông Kim Jong-un đến thăm Bắc Kinh vào năm 2018, việc ông lưu trú tại Biệt thự số 18 là một biểu tượng thể hiện mối quan hệ truyền thống này, với việc ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng chính những bức tường của Điếu Ngư Đài đã “chứng kiến sự phát triển của tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên”.

Ngoài các sự kiện ngoại giao, Điếu Ngư Đài còn tổ chức nhiều sự kiện quan trọng hàng năm, chẳng hạn như Diễn đàn Phát triển Trung Quốc thường niên - nơi quy tụ các giám đốc điều hành (CEO) và học giả hàng đầu thế giới.