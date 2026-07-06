Hơn 17.800 mẫu ADN thắp lên hy vọng xác định danh tính liệt sĩ

Chỉ sau 7 ngày triển khai chiến dịch cao điểm, Nghệ An đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, tạo cơ sở quan trọng để xác định danh tính liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Ngày 6/7, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, chỉ trong 7 ngày (từ 25/6 đến 1/7), đơn vị đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ tại 7 điểm lấy mẫu trên địa bàn tỉnh.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình tìm lại tên tuổi cho hơn 22.000 liệt sĩ của địa phương chưa xác định được danh tính.

Chiến dịch thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được kỳ vọng góp phần xác định danh tính hơn 22.000 liệt sĩ chưa rõ thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Việc thu nhận mẫu ADN được thực hiện theo đúng quy trình, ưu tiên lấy mẫu theo dòng họ ngoại nhằm bảo đảm độ chính xác khi đối sánh. Thứ tự ưu tiên gồm: Mẹ đẻ liệt sĩ, bà ngoại, anh chị em cùng mẹ, bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ, con của chị em gái mẹ đẻ liệt sĩ và con của chị em gái liệt sĩ.

Trung tá Chu Chí Quốc - Đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, dù số lượng mẫu thu nhận chưa đạt như kế hoạch nhưng vẫn cơ bản đáp ứng mục tiêu của chiến dịch. Trên thực tế, một mẫu sinh phẩm của thân nhân có thể được sử dụng để đối sánh cho từ hai đến ba liệt sĩ trong cùng một gia đình, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính.

Thân nhân liệt sĩ xác thực thông tin để lấy mẫu sinh phẩm ADN phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính liệt sĩ.

“Một số trường hợp chưa thể lấy mẫu do liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện ưu tiên, thân nhân đang sinh sống xa quê hoặc tuổi cao, sức khỏe yếu, chưa thể đến các điểm thu nhận tập trung. Thời gian tới sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch lấy mẫu bổ sung đối với những trường hợp này”, Trung tá Chu Chí Quốc chia sẻ.

Thực hiện chiến dịch “ 500 ngày đêm hoàn thành thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính”, tỉnh Nghệ An hiện có hơn 22.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong bối cảnh nhiều thân nhân liệt sĩ đã tuổi cao, sức khỏe giảm sút, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được xem là nhiệm vụ cấp thiết, tạo cơ sở khoa học để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.

Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sĩ.

Sau đợt cao điểm, Nghệ An sẽ tiếp tục rà soát, thống kê danh sách liệt sĩ chưa xác định được danh tính và thân nhân đủ điều kiện lấy mẫu; đồng thời cập nhật hiện trạng các hài cốt liệt sĩ đã và chưa được quy tập để xây dựng phương án thực hiện trong thời gian tới.