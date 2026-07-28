Hơn 1,3 triệu người thả tim cho màn sánh đôi của Tom Holland - Zendaya: Chiếc ghim cài hơn 4 tỷ đồng khiến "Người Nhện" thành vai phụ
Giữ chuỗi những màn "method dressing" đỉnh cao, Zendaya tiếp tục biến thảm đỏ Spider-Man: Brand New Day thành sàn diễn thời trang khi sánh vai cùng Tom Holland.
Có những cặp đôi xuất hiện trên thảm đỏ chỉ để quảng bá cho một bộ phim, nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến người ta quên mất họ đang ở đó vì điện ảnh. Màn sánh vai của Zendaya và Tom Holland tại buổi công chiếu Spider-Man: Brand New Day ở Thượng Hải là một trong số đó. Không cần những màn tạo dáng quá phô trương, cặp đôi chỉ đơn giản bước cạnh nhau nhưng vẫn đủ khiến mạng xã hội “bùng nổ” nhờ phong cách đối lập mà ăn ý: một người biến thành nàng thơ của thế giới Người Nhện, người còn lại giữ vẻ lịch lãm đúng chất quý ông Hollywood.
Đoạn video ngắn chia sẻ khoảnh khắc cặp đôi hot nhất Hollywood hiện nay sánh đôi trên thảm đỏ đang thu hút hơn 8 triệu lượt xem, cùng 1,3 triệu lượt thích.
Xuất hiện tại Thượng Hải, Zendaya lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn với một thiết kế couture lưu trữ của Versace. Đây là mẫu váy thuộc bộ sưu tập Atelier Versace Xuân/Hè 2016 Couture, được thiết kế với sự tương phản giữa phần vải trắng mềm mại và những đường đính kết màu đen tạo cảm giác như một mạng nhện khổng lồ ôm lấy cơ thể.
Không chỉ dừng lại ở chiếc váy Versace, Zendaya còn hoàn thiện hình ảnh “nàng MJ bước ra đời thực” bằng một loạt chi tiết được tính toán kỹ lưỡng. Nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc mái ngắn baby bangs – một tạo hình khá khác biệt so với vẻ đẹp mềm mại, cổ điển thường thấy của cô trên thảm đỏ. Phần mái cắt ngang tạo cảm giác cá tính, hơi nổi loạn, kết hợp cùng mái tóc dài ép thẳng giúp tổng thể vừa hiện đại vừa gợi nhớ đến tinh thần thời trang cuối thập niên 90, đầu 2000.
Điểm nhấn đắt giá nhất của toàn bộ tạo hình nằm ở chiếc ghim cài hình nhện được đính ngay phần hông váy. Đây không phải một thiết kế mới, mà là món trang sức lưu trữ (archival) của Chopard từ thập niên 1990, được chế tác bằng kim cương với viên sapphire vàng 19 carat ở trung tâm. Hình ảnh con nhện vốn xuất hiện nhiều trong thế giới trang sức cao cấp của thập niên 1990, khi các nhà kim hoàn bắt đầu khai thác mạnh những mô-típ động vật và côn trùng như một biểu tượng của sự xa xỉ, quyền lực và tính thủ công.
Chiếc ghim cài hình nhện mà Zendaya lựa chọn là một thiết kế archival hiếm của NTK kim hoàn David Webb thực hiện (và sau này đã được Chopard mua lại). Món trang sức được chế tác từ kim cương, nổi bật với viên sapphire vàng có mặt cắt cushion 19 carat ở trung tâm cùng phần chân nhện nạm kim cương. Đây là một trong những thiết kế được giới sưu tầm săn đón nhất của nhà kim hoàn Mỹ. Một phiên bản tương tự, thay viên sapphire bằng đá kunzite, từng được bán tại phiên đấu giá Important Jewels của Christie's năm 2015 với mức 77.500 USD (khoảng 1,9 tỷ đồng).
Bên cạnh một Zendaya quá nổi bật, Tom Holland lại chọn hướng đi hoàn toàn khác. Nam diễn viên xuất hiện trong bộ suit may đo tối giản, tập trung vào phom dáng và sự vừa vặn thay vì những chi tiết cầu kỳ.
Khoảnh khắc tại Thượng Hải cũng chỉ là một phần trong chuỗi màn xuất hiện ấn tượng của Zendaya ở tour quảng bá Spider-Man: Brand New Day . Trong nhiều năm qua, nữ diễn viên cùng stylist lâu năm Law Roach đã biến việc quảng bá phim thành một câu chuyện thời trang xuyên suốt, hay còn gọi là “method dressing” – khi trang phục được lấy cảm hứng trực tiếp từ nhân vật, bộ phim hoặc thế giới mà cô đang quảng bá.
Với Spider-Man, điều này càng trở nên đặc biệt bởi đây là thương hiệu gắn liền với chính câu chuyện tình ngoài đời của Zendaya và Tom Holland. Từ hai diễn viên trẻ gặp nhau trên phim trường năm 2016, họ giờ đây trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất Hollywood. Mỗi lần cùng xuất hiện, người hâm mộ không chỉ chờ đợi bộ phim mới mà còn mong đợi một khoảnh khắc thời trang mới từ họ.
Ảnh: Instagram, Just Jared, Getty Images, WWD, TikTok.