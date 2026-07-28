Hàn Quốc có 1 mỹ nhân khiến lão hóa phải sợ, U40 nhưng nhìn như chỉ mới 20

Khả năng "đóng băng nhan sắc" của mỹ nhân này khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ.

Park Bo Young từ lâu đã nổi tiếng là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc "trẻ mãi không già" của showbiz Hàn Quốc. Loạt ảnh thời gian gần đây của nữ diễn viên trở thành đề tài bàn tán trên nhiều diễn đàn xứ Hàn khi cô xuất hiện với gương mặt căng mịn, làn da sáng khỏe và vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc.

Mỹ nhân sinh năm 1990 cũng tiết lộ bản thân đã chủ động giảm cân để chuẩn bị cho mùa hè, đồng thời muốn xây dựng hình ảnh trưởng thành, chín chắn hơn sau nhiều năm gắn liền với vẻ đáng yêu. Tuy nhiên, phản ứng của cư dân mạng lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Thay vì thấy Park Bo Young già dặn hơn, khán giả cho rằng cô ngày càng "lão hóa ngược", thậm chí trông trẻ hơn cả thời mới ra mắt. Nụ cười tươi tắn cùng đường nét ngọt ngào đặc trưng tiếp tục là "vũ khí" giúp nữ diễn viên giữ vững danh hiệu mỹ nhân không tuổi của màn ảnh Hàn.

Ảnh hậu trường với gương mặt được ví như chỉ mới 20 tuổi của Park Bo Young.

Làn da của Park Bo Young ở tuổi 36 vẫn căng mịn, sáng khỏe và hầu như không để lộ dấu hiệu tuổi tác như nếp nhăn hay da chảy xệ. Dưới ánh sáng tự nhiên, nền da của nữ diễn viên càng khiến nhiều người phải ghen tị vì trông trong veo, đều màu và có độ bóng khỏe đặc trưng, tạo cảm giác như làn da của một cô gái đôi mươi. Đặc biệt, mái tóc dài màu nâu đen được cắt layer nhẹ cùng phần mái thưa ôm gương mặt giúp "hack tuổi" hiệu quả, làm đường nét thêm mềm mại và ngọt ngào. Khi kết hợp với đường nét thanh tú cùng đôi mắt to tròn đặc trưng, Park Bo Young càng toát lên vẻ mong manh, đáng yêu khiến nhiều người không nghĩ cô ở độ tuổi U40.

So với thời điểm trước, gương mặt hiện tại của Park Bo Young đã thon gọn hơn rõ rệt sau quá trình giảm cân. Phần cằm và đường viền hàm trở nên thanh thoát hơn, giúp tổng thể gương mặt cân đối, hài hòa và càng tôn lên vẻ trẻ trung vốn có. Nhiều khán giả nhận xét việc giảm cân vừa đủ khiến nữ diễn viên trông xinh xắn, rạng rỡ hơn mà vẫn giữ được nét đáng yêu đặc trưng.

Gương mặt bầu bĩnh của Park Bo Young vào năm ngoái

... giờ đã thanh thoát hơn hậu giảm cân.

Netizen Hàn choáng ngợp trước khả năng "đóng băng nhan sắc" của Park Bo Young.

Không chỉ sở hữu gương mặt gần như miễn nhiễm với thời gian, phong cách thời trang của Park Bo Young cũng là yếu tố giúp nữ diễn viên đã trẻ lại càng trẻ hơn. Minh tinh xứ Hàn theo đuổi hình ảnh tối giản, nữ tính và gần gũi với những món đồ quen thuộc như áo thun, tank top, chân váy chữ A hay quần jeans sáng màu. Park Bo Young đặc biệt yêu thích các gam màu trung tính và pastel dịu nhẹ, mang đến cảm giác trong trẻo và nhẹ nhàng. Thay vì chạy theo xu hướng quá cầu kỳ, cô ưu tiên những thiết kế có phom dáng mềm mại, vừa tôn vóc dáng nhỏ nhắn vừa giữ được nét ngọt ngào đặc trưng.

Style đời thường trẻ hơn tuổi thật rất nhiều của Park Bo Young.

Trong quá trình thực hiện bộ phim Gold Land, Park Bo Young đã giảm 3kg bằng cách kiểm soát chế độ ăn, hạn chế đồ ăn quá nhiều dầu mỡ và cố gắng duy trì thực đơn cân bằng với rau xanh, trái cây cùng các món tự nấu tại nhà. Nữ diễn viên thừa nhận việc ăn kiêng khiến cơ thể thiếu năng lượng và thường phải bổ sung đồ ăn nhẹ không béo trong lúc nghỉ quay để lấy lại sức.

Mỹ nhân "không tuổi" từng chia sẻ cô xem làm sạch da kỹ lưỡng là bước quan trọng nhất, luôn tẩy trang sạch sau khi quay phim và ưu tiên các sản phẩm dịu nhẹ thay vì thử quá nhiều mỹ phẩm cùng lúc. Park Bo Young cũng duy trì thói quen uống nhiều nước, ngủ đủ giấc và ăn uống điều độ, những yếu tố được xem là nền tảng giúp làn da giữ được độ căng mịn và sáng khỏe.

Visual ngày càng trẻ trung đáng kinh ngạc của Park Bo Young.

Ảnh: Instagram.