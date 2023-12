Hơn 1 triệu người “thả tim” khoảnh khắc David Beckham mặc nội y sửa tivi cho vợ

Vừa qua, Victoria Beckham đã khiến mạng xã hội rộn ràng khi đăng tải hình ảnh ông xã David Beckham đang hì hục sửa chiếc tivi trong nhà.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng xôn xao chính là cựu danh thủ thế giới vừa mặc nội y vừa sửa tivi. Đi kèm với bức hình, Victoria Beckham còn hài hước để lại dòng trạng thái: "Electrician came to fix the TV… You’re welcome!" (Tạm dịch: Thợ điện tới sửa tivi... Không có chi!).

David Beckham vừa mặc nội y vừa sửa tivi cho vợ

Cho tới thời điểm hiện tại, bức ảnh cực "hot" này của David Beckham đã đạt trên 1 triệu lượt "thả tim" cùng 24.000 lượt bình luận.

Cộng đồng mạng liên tục để lại những bình luận hài hước về khoảnh khắc nóng bỏng này của ông bố 4 con: "Món quà Giáng sinh cho cả thế giới đây mà", "Ôi chúa ơi, tôi cũng cần chú thợ điện này", "Tivi ở nhà tôi cũng có vấn đề, tay nghề của anh ấy có tốt không?", "tivi nhà tôi cũng hỏng rồi"...

Dù đã chung sống hơn hai thập kỷ, nhưng vợ chồng David và Victoria Beckham vẫn luôn hạnh phúc

David và Victoria Beckham là một trong những đôi vợ chồng quyền lực nhất nhì làng giải trí Anh. Cả hai chính thức nắm tay nhau bước vào lễ đường năm 1999 sau một khoảng thời gian hẹn hò.

Cả hai có chung 4 người con: Brooklyn, Romeo, Cruz và cô con gái Harper. David và Victoria Beckham đã chính thức lên chức bố mẹ chồng khi cậu cả Brooklyn kết hôn. Sau 24 năm bên nhau, David và Victoria Beckham đã trải qua nhiều sóng gió. Thậm chí không ít lần vướng nghi vấn rạn nứt, ly hôn. Dù vậy cho tới nay cả hai vẫn chung sống hạnh phúc khiến bao người ngưỡng mộ.