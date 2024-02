Hội mua vàng trước Ngày vía Thần Tài: Chọn vàng miếng hay vàng nhẫn

Năm nào cũng vậy, vào dịp vía Thần Tài (tức mùng 10 tháng Giêng), giá vàng trên thị trường biến động mạnh. Cụ thể hơn, giá vàng vào ngày vía Thần Tài thường bị đẩy lên so với ngày thường, do nhu cầu mua “xin vía” cho một năm làm ăn thuận buồm xuôi gió tăng cao.

Hiện, giá vàng đang tăng cao khiến không dân tình chia làm 2 phe, không biết nên chọn mua giữa vàng miếng hay vàng nhẫn để vừa cầu may mắn mà còn giảm thiểu rủi ro "lỗ vốn".

Team chọn vàng nhẫn vì dễ dành dụm, ít rủi ro

Hiện nay, nhiều người chọn mua vàng nhẫn vì có giá bán rẻ hơn so với vàng miếng. Bên cạnh đó, hai đầu chênh lệch giữa giá bán và giá mua của vàng miếng trong nước đang cao hơn so với thế giới khiến họ cho rằng đây là loại vàng có nhiều rủi ro hơn so với vàng nhẫn.

Mỹ Vy (quận Bình Thạnh, TP.HCM) - một người đã đi mua vàng từ trước ngày vía Thần Tài, là một trong số đó. Cô chọn mua vàng nhẫn trơn 9999 để tiện dành dụm.

Năm vừa qua, cô mua vàng làm của để dành vào ngày vía Thần Tài. Sau đó, Mỹ Vy cảm nhận rõ ràng 2023 công việc thuận lợi hơn, tiền lương cũng tăng thêm. Vậy nên sang ngày vía Thần Tài 2024, Mỹ Vy không thể bỏ qua chuyện mua vàng.

"Nhiều năm về trước khi chưa đi làm thì mình cũng chưa tin vào điều này lắm. Nhưng sau khi đi làm và mẹ có nói là nếu mua vàng vào ngày vía Thần Tài thì rất tốt cho đường sự nghiệp, tiền bạc cũng may mắn. Mình làm theo và thấy đúng thật. Mình cũng không bán đi vàng mua trong ngày Thần Tài, vì nó tốt cho mình nên cứ giữ để làm của", Mỹ Vy nói.

Mỹ Vy (áo đen) chọn mua vàng nhẫn

Một trường hợp khác, Thuý Quỳnh (SN 1997, Hà Nội) là một người có thói quen mua vàng thường xuyên bằng tiền nhàn rỗi kể từ năm 2017. Trong dịp vía Thần Tài năm nay, Thuý Quỳnh chọn mua vàng nhẫn tại tiệm Bảo Tín Minh Châu. Bởi cô cho rằng, giá vàng miếng trong nước đang chênh lệch so với giá vàng thế giới, thế nên rủi ro khi mua vàng nhẫn sẽ ít hơn so với vàng miếng.



Dù là người mua vàng thường xuyên, thế nhưng Thuý Quỳnh chỉ mua ít vàng trong ngày vía Thần Tài. Bởi lẽ giá bán ra của vàng trong ngày này không chỉ cao, mà sau ngày vía Thần Tài giá mua vào còn được dự đoán sẽ giảm mạnh.

Một điểm đặc biệt là khi Thuý Quỳnh mua vàng vào ngày vía Thần Tài thường không gặp cảnh đông khách hay phải chờ đợi quá lâu. Cô cho rằng nguyên nhân một phần do đi mua vàng đúng tiệm vắng, thêm nữa giờ đây nhiều tiệm vàng đã áp dụng hình thức bán vàng trực tuyến.

Ảnh minh hoạ

Dẫu vàng miếng tăng cao vẫn mua vì không sợ lỗ

Ở diễn biến ngược lại, không ít người chọn mua vàng miếng vào ngày vía Thần Tài, bất chấp giá vàng hôm nay đã chạm mốc khá cao, là gần 79 triệu đồng/lượng (tính đến sáng ngày 18/2). Bởi lẽ họ cho rằng vàng miếng có tính thanh khoản cao, về dài hạn thì có xu hướng lời nhiều hơn vàng nhẫn.

Anh Đinh Tùng (quận 3, TP.HCM) cho biết anh vừa mua hai cây vàng miếng để tích lũy đầu năm. Anh cho hay, dù chi hàng trăm triệu đồng cùng lúc nhưng anh vẫn không lo lỗ, bởi mục đích mua trong dài hạn, chứ không ngay lập tức.

"Mình chọn mua vàng miếng vì trong năm ngoái giá vàng này liên tục lập đỉnh. Bản thân từng chốt lời được 10 triệu đồng/lượng vàng miếng trong năm vừa rồi.

Mình đi mua vàng ngày vía Thần Tài với dòng tiền nhãn rồi nên không cần tính toán phải chọn loại vàng nào có mức giá rẻ hơn. Mình đánh giá vàng là kênh đầu tư tốt, an toàn nên giá tăng là điều đương nhiên", anh Đình Tùng cho biết.

Ảnh minh hoạ

Cùng quan điểm, chị Trà Mỹ (Hà Nội) cũng dự tính sẽ chi tiền mua một lượng vàng miếng SJC trong ngày vía Thần Tài sắp tới. Chị dự tính sẽ đi mua vàng vào buổi chiều để hạn chế lượng khách ra vào đông đúc trong tiệm vàng vào ngày vía Thần Tài mọi năm.



Sở dĩ chị Mỹ chọn mua vàng miếng vì nhận thấy loại vàng này có khả năng sinh lời cao hơn. Thêm nữa, do chị Mỹ đang có số lượng lớn vàng nhẫn nên muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình.

"Mình quan điểm nếu có nhiều tiền và muốn chốt lời đậm thì mua vàng miếng, muốn an toàn và ít rủi ro thì chọn vàng nhẫn. Mình mua vàng vừa để tích sản vừa để tiết kiệm tiền.

Mua vàng vào ngày vía Thần Tài cũng là một niềm vui đầu năm mới, với ý nghĩa cầu tài lộc và một năm mới sung túc. Năm nào, giá vàng tăng cao quá trong khi tiền lương lại giảm, vợ chồng mình sẽ mua vàng trước ngày vía Thần Tài. Sau đó, đến ngày vía Thần Tài lôi vàng ra ngắm cũng là một niềm vui", chị Mỹ kể.