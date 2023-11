"Hội kín" bí mật của Elon Musk: Lệ phí 4.200 USD/năm, thành viên không được chụp hình, mở máy tính sau 5 giờ chiều, điện thoại phải nghe ở khu riêng biệt

Chiều hôm ấy, ông Jeffrey Klein, 48 tuổi, ngồi thư giãn trong khu phức hợp 9 căn nhà gỗ mới, mặc chiếc áo cộc tay Boglioli cùng quần jean Acne. Câu lạc bộ San Vicente Bungalow này đang được sơn sửa sau 6 năm, trong đó gần 2 triệu USD được ông Klein sẵn sàng chi để chăm chút vườn tiêu California hàng trăm năm tuổi. Kiểm tra điện thoại, ông cho biết một thành viên, trước đó yêu cầu rời câu lạc bộ sau khi gây ra mớ hỗn độn tại phòng ăn, đang khẩn khoản được quay trở lại.

Theo Business Insider, San Vicente Bungalows là câu lạc bộ cao cấp độc quyền Hollywood, trong đó Elon Musk là thành viên. Ashlee Vance, tác giả cuốn "Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future" từng cho biết: "Khi mới gia nhập, Musk là người khá tò mò và phô trương. Không có ông trùm công nghệ nào ở Los Angeles cả". Như vậy, dường như Elon Musk nằm trong số ít các CEO công nghệ yêu cầu trở thành thành viên của San Vicente Bungalows.

Chia sẻ với tờ The New York Times, Jeffrey Klein, chủ khách sạn kiêm nhà sáng lập San Vicente Bungalow, cho biết "quyền riêng tư là điều xa xỉ", vậy nên San Vicente Bungalows ra đời nhằm phục vụ tầng lớp những người nổi tiếng cần một nơi thực sự yên bình.

"Nếu Jennifer Aniston muốn hẹn hò với Brad Pitt, bạn tưởng tượng được không? Họ có thể đến đây mà không bị một ai phát hiện. Không ai có thể nói ra nói vào, chụp ảnh, hay bất kỳ điều gì", Jeffrey Klein nói.

Chia sẻ với BI, ông Jeffrey Klein cho biết thành viên "hội kín" có thể sẽ bị phạt nếu dùng điện thoại chụp ảnh. Toàn bộ các camera đều phải được dán lớp kính mờ trước khi họ bước vào câu lạc bộ.

"Việc đăng hình câu lạc bộ lên các phương tiện truyền thông xã hội hoặc bàn tán về thành viên đều sẽ bị cấm", trang web của câu lạc bộ viết.

Hồi năm 2021, San Vicente Bungalow từng đuổi một thành viên vì người này dẫn khách vào chụp lén Justin Bieber.

"Thật tuyệt khi bạn không phải lo lắng về việc ai đó bước tới, chụp ảnh tự sướng hoặc làm phiền bạn dưới bất kỳ hình thức nào", một thành viên cho biết.

Được biết, San Vicente Bungalow là địa điểm tổ chức nhiều những sự kiện lớn trong ngành giải trí. Một số thành viên tiêu biểu của hội có thể kể đến như Bob Iger hay Taylor Swift.

Để gia nhập, các thành viên sẽ phải điền đơn đăng ký và trả lời 3 câu hỏi: "Nếu bạn xuất bản tự truyện về bản thân, tựa đề của nó là gì?", "Nhà hàng yêu thích, vì sao?" và "Nếu tham gia câu lạc bộ, bạn có thể đóng góp gì cho chúng tôi?". Lệ phí thành viên của San Vicente Bungalow rơi vào khoảng 4.200 USD/năm hoặc 1.800 USD/năm dành cho những người dưới 35 tuổi. Thành viên chưa đủ 18 tuổi không được phép vào câu lạc bộ, trừ buổi trưa và cuối tuần.



"Chỉ các thành viên mới có thể đặt trước bữa trưa và bữa tối. Các khách mời phải luôn đi cùng một thành viên khi đến thăm khách sạn", trang web câu lạc bộ viết.

Người khởi xướng Jeffrey Klein từng nói rằng ông muốn biến San Vicente Bungalow thành một nơi khác biệt. Không gian ở đây vô cùng thoáng đãng.

"Mọi thứ như một bức tranh tĩnh vật, là ốc đảo riêng tư cùng với những người giàu có", diễn viên Eddie Redmayne nói.

San Vicente Bungalows cũng có những dịch vụ giải trí, chẳng hạn như phòng chiếu phim cỡ lớn cho các bộ phim Netflix, HBO đình đám, được phục vụ kèm đồ ăn. Jeffrey Klein kỳ vọng có thể biến nơi đây thành thiên đường để nghỉ dưỡng.

Tờ The Sun hồi tháng 5 đưa tin đồn rằng Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle từng đến San Vicente Bungalow để tìm kiếm sự riêng tư và trốn tránh báo giới. Đại diện 2 người sau đó lên tiếng đính chính, bác bỏ, song câu lạc bộ trên vẫn đúng thực sinh ra dành cho người nổi tiếng. Được biết, Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio, Miley Cyrus, Justin và Hailey Bieber cũng từng đến đây nghỉ dưỡng.

Sang trọng, riêng tư, song điều này đi kèm với rất nhiều quy định. Theo The New York Post, máy tính xách tay chỉ được phép sử dụng trong nhà vào ban ngày. Phía ban quản lý khuyến cáo các thành viên "không nên biến San Vicente Bungalow thành văn phòng làm việc", vậy nên toàn bộ máy tính sẽ bị cấm sử dụng sau 5 giờ chiều.

Ngoài ra, các cuộc điện thoại tại San Vicente Bungalow phải được thực hiện ở một khu riêng để đảm bảo không có ai "táy máy" nghe trộm.

"Tôi tin rằng quyền riêng tư đã trở thành một thứ xa xỉ tột cùng", ông Jeffrey Klein nói khi chia sẻ về lý do mình đưa ra nhiều quy tắc đến vậy.

Theo: The New York Times, The New York Post