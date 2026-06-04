Hội đồng Anh tìm kiếm các IELTS EduCreators với tổng giá trị giải thưởng lên đến 320 triệu đồng

Hội đồng Anh phát động Giải thưởng IELTS EduCreators 2026 - chương trình tiên phong nhằm tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân đang góp phần lan tỏa giá trị tích cực của IELTS thông qua giảng dạy, chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung giáo dục trên nền tảng số.

Bên cạnh tổng giá trị giải thưởng tài chính lên đến 320 triệu đồng, chương trình còn mở ra cơ hội phát triển chuyên môn, xây dựng thương hiệu cá nhân và đồng hành dài hạn cùng Hội đồng Anh.

Hội đồng Anh lần đầu tiên tổ chức giải thưởng dành riêng cho giáo viên IELTS

Là bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh được hơn 13.000 tổ chức tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận cho các mục tiêu học tập, làm việc và định cư, IELTS tiếp tục là chứng chỉ tiếng Anh quốc tế uy tín được đông đảo người học và các tổ chức giáo dục tại Việt Nam tin chọn. Trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026, gần 100 trường đại học trên cả nước sử dụng IELTS trong các phương thức xét tuyển như một minh chứng đáng tin cậy về năng lực ngoại ngữ.

Trong những năm gần đây, cộng đồng giáo viên IELTS tại Việt Nam không chỉ đóng vai trò giảng dạy mà còn đang tạo ra nhiều giá trị tích cực cho người học thông qua chuyên môn, sáng tạo nội dung và khả năng truyền cảm hứng trên các nền tảng số. Nhằm ghi nhận những đóng góp đó, Hội đồng Anh lần đầu tiên triển khai Giải thưởng IELTS EduCreators 2026 - chương trình tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân đang lan tỏa giá trị tích cực của IELTS thông qua giảng dạy, chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung giáo dục.

Không đơn thuần là một giải thưởng vinh danh, IELTS EduCreators 2026 còn hướng tới xây dựng một cộng đồng kết nối dành cho những cá nhân đang góp phần định hình cách tiếp cận IELTS truyền cảm hứng, sáng tạo và bền vững hơn tại Việt Nam. Thông qua chương trình, Hội đồng Anh mong muốn cùng những người làm công tác giảng dạy tiếp tục nâng cao chất lượng hỗ trợ dành cho thí sinh và lan tỏa những giá trị học tập thiết thực trong dài hạn.

Bà Samantha Lea Smith, Giám đốc Khảo thí Quốc gia (Việt Nam) chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng khi những giáo viên IELTS và người làm công tác giảng dạy được ghi nhận, tiếp thêm động lực và tạo điều kiện để phát huy thế mạnh của mình, họ có thể tạo ra nhiều giá trị tích cực và ý nghĩa hơn nữa cho cộng đồng. Từ đó, các thầy cô có thể giúp thêm nhiều thí sinh tự tin trên hành trình chinh phục IELTS, đạt được kết quả tốt nhất để mở ra nhiều cơ hội trong học tập, sự nghiệp và cuộc sống. Đây cũng chính là mục tiêu mà IELTS EduCreators 2026 hướng tới".

Cơ cấu giải thưởng

Với tổng giải thưởng lên đến 320 triệu đồng, những cá nhân xuất sắc nằm trong top 20 của IELTS EduCreators 2026 sẽ được trao tặng:

- 03 Giải Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, cùng bộ quà tặng cá nhân hóa và Chứng nhận Grand Prize winner - IELTS EduCreators 2026 từ Hội đồng Anh.

- 07 Giải Truyền cảm hứng: Mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, cùng bộ quà tặng cá nhân hóa và Chứng nhận Inspirational Prize winner - IELTS EduCreators 2026 từ Hội đồng Anh.

- 10 Giải Khuyến khích: Chứng nhận Top 20 IELTS EduCreators 2026

*20 thí sinh xuất sắc nhất Vòng 1 đều nhận được 01 suất thi IELTS miễn phí với Hội đồng Anh.

Bên cạnh các giải thưởng chính, IELTS EduCreators 2026 còn mang đến những cơ hội phát triển và đồng hành dài hạn cùng Hội đồng Anh, từ phát triển chuyên môn, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân, đến cùng sáng tạo nội dung và triển khai các hoạt động truyền thông nhằm lan tỏa giá trị thực chất của IELTS, cùng cơ hội trở thành đối tác chính thức của Hội đồng Anh.

Các IELTS EduCreators sẽ tham gia các hoạt động tập huấn và phát triển chuyên môn do Hội đồng Anh tổ chức

Cách thức tham gia và các mốc thời gian chính

Vòng 1 (26/5/2026 - 5/7/2026): Hồ sơ trực tuyến.

Người tham gia đăng ký trực tuyến và điền thông tin bao gồm: Thông tin cá nhân, Hoạt động trên mạng xã hội, Bài luận ngắn bằng tiếng Anh (tối đa 250 từ).

Vòng 2 (27/7/2026 - 30/8/2026): Sáng tạo nội dung.

Top 20 thí sinh vượt qua Vòng 1 sẽ thực hiện một hoặc một chuỗi video theo chủ đề được thông báo, đăng công khai trên Facebook, TikTok, Instagram hoặc Threads kèm hashtag: #IELTSEduCreators #BritishCouncilIELTS #IELTSReadyPremium. Sau đó, gửi link video và thông tin cá nhân qua đơn nộp bài BTC cung cấp.

Vòng 3 (28/9/2026 - 4/10/2026): Chia sẻ sáng kiến.

Top 10 thí sinh xuất sắc nhất sẽ chia sẻ với BGK về sáng kiến cá nhân và kế hoạch triển khai (bao gồm việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội) để hỗ trợ người học trang bị năng lực tiếng Anh toàn diện cùng các kỹ năng thực tiễn trong quá trình ôn luyện IELTS

Công bố kết quả (29/10/2026): Thông qua website và Facebook của Hội đồng Anh.

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và đăng ký tham gia giải thưởng IELTS EduCreators 2026 tại: https://bit.ly/IELTSEduCreators01. Người tham gia hoàn tất đăng ký trước ngày 22.06.2026 sẽ được hỗ trợ rà soát thông tin và có cơ hội nhận thêm quà tặng từ Hội đồng Anh.