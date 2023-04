Hội chị em náo loạn vì "giao diện" mới của mỹ nam Vườn Sao Băng

Mới đây, poster chính thức của phim Bạn trai tôi là hồ ly 1938 (Tale of the nine tailed 1938) đã được tung ra. Với việc đảm nhân vai nam chính của cả series, dĩ nhiên tạo hình của Lee Dong Wook phải cực kỳ đẹp. Thế nhưng, điều khiến các cư dân mạng phát sốt lại là "giao diện" của Kim Bum.

Nhờ mái tóc dài lãng tử cùng thần thái "bao ngầu", Kim Bum mang tới một Lee Rang cực "chiến" và khiến hội chị em phải mê mệt. Trên mạng xã hội, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự phấn khích sau khi chiêm ngưỡng tạo hình trong phim mới của mỹ nam Vườn sao băng.

Tạo hình của Kim Bum trong Bạn trai tôi là hồ ly 1938 đang khiến cộng đồng mạng phát sốt - nguồn: tvN

"Giao diện" khiến hội chị em "đổ gục" của Kim Bum - nguồn: tvN

Kim So Yeon trông cực "chiến" trong Bạn trai tôi là hồ ly 1938 - nguồn: tvN

Ngoài Kim Bum, một cái tên khác cũng khiến các khán giả phấn khích không kém, đó là Kim So Yeon. Cô thủ vai nữ chính Ryu Hong Joo, người từng bị Lee Yeon (Lee Dong Wook) mê hoặc ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng không thể có được anh. Giờ đây khi có cơ hội gặp lại Lee Yeon, cô cảm thấy vô cùng vui sướng.

Bộ phim "Bạn trai tôi là hồ ly 1938" phát sóng vào các ngày thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên tvN, bắt đầu từ 6/5.