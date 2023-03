Hội bạn bất chấp đi đảo mùa sóng lớn và “xanh mặt” khi lên tàu, thế nhưng kết quả lại đẹp miễn bàn

Những hòn đảo tại nước ta luôn mang trên mình vẻ ngoài xinh đẹp và quan cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Điển hình là hòn đảo Phú Quý đã và đang trở nên nổi tiếng với giới trẻ trong thời gian qua.

Khung cảnh đẹp mê hồn của đảo ngọc Phú Quý. (Ảnh: @jsph.tran, @lee.halinh)

Phú Quý luôn là hòn đảo mơ ước của bao người nhưng khi muốn ra đây thì khách du lịch phải kiểm tra thời tiết trước. Đây là lời khuyên của chính người dân trên đảo vì thời tiết tại Phú Quý rất thất thường. Có thể hôm hay đang sóng yên biển lặng nhưng 3-4 ngày sau lại biển động khó lường nên việc đi tàu sẽ rất khó khăn.

Dù vậy, việc này vẫn không thể cản bước hội bạn này lên tàu ra đảo để khám phá biển khơi. Vì phương tiện di chuyển duy nhất là tàu biển, nên dù có sóng lớn thì hội bạn vẫn muốn đi vì lịch trình đã được vạch sẵn.

Vì sóng to chỉ xảy ra trong 1-2 ngày nên nhóm bạn vẫn quyết định ra thăm đảo.

Nhưng khi vừa lên tàu thì hội bạn đã phải "trả giá" bởi những cơn say sóng dập dìu. Ai trong nhóm cũng ngất ngây vì những con sóng cao và gió giật lên cấp 7.

Nhóm bạn liên tục choáng váng vì say sóng, cô nàng trong nhóm còn quay cảnh trời gió to ở Phú Quý.

Tuy nhiên, khi cơn say sóng đã qua đi thì hòn đảo Phú Quý lại hiện lên trước mắt nhóm bạn quá ư là xinh đẹp. Những video sau trên kênh TikTok của hội bạn này cũng chăm chỉ cập nhật những hình ảnh biển đảo thơ mộng, bình yên khiến dân tình cũng "thở phào" mừng cho các cô cậu.

Ngay khi lên đến đảo thì thời tiết quả thật chiều lòng người vì nắng nhè nhẹ và sóng biển cũng lặng yên hơn.

Hội bạn cũng rất vui mừng vì có thể đi chơi quanh đảo, cứ tưởng rằng sẽ phải ở trong khách sạn mà nhìn biển thôi chứ!

Tuy nhóm bạn có phần may mắn khi chỉ gặp tình trạng biển động lúc xuất phát nhưng không phải ai cũng được như vậy. Vì nếu người nào say sóng nặng mà lên tàu lúc sóng to gió lớn, thì sẽ bị sang chấn, mệt mỏi tận nhiều ngày sau đó. Hoặc tệ hơn là thời tiết trong cả chuyến đi của các bạn có thể bị ảnh hưởng bởi bão, không thể ra biển chơi hay tham quan.

Nên nếu có ý định đi Phú Quý vào bất cứ thời điểm nào, các bạn nên kiểm tra kỹ thời tiết với người dân địa phương, hãng tàu hoặc tour du lịch để chuyến đi thêm phần chắc chắn hơn.

Hãy cố gắng kiểm tra thời tiết để chuyến đi được suôn sẻ nhất nhé!

Nguồn: @lth.__