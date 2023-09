Học Thiết kế mỹ thuật Đa phương tiện ở Arena Multimedia: Gừng càng già có càng cay?

Tại Việt Nam, Arena Multimedia luôn được lựa chọn là nơi để ươm mầm những "hạt giống trẻ" đầy tiềm năng phát triển của ngành Sáng tạo. "Gừng càng già càng cay", sau gần 2 thập kỷ luôn chuyển mình và phát triển toàn diện, khi đến với Arena Multimedia, các bạn GenZ sẽ được trải nghiệm và học tập trong môi trường năng động, kích thích sự sáng tạo giúp tư duy thiết kế được trau dồi hàng ngày. Bây giờ, hãy cùng điểm lại những hoạt động thú vị dành riêng cho các bạn trẻ chỉ có tại Arena Multimedia nhé:



"Bắt sóng" xu hướng cùng KOLs qua các workshop, talkshow chuyên ngành

GenZ là thế hệ nhanh nhạy với thời cuộc, luôn sẵn sàng học hỏi và cập nhật những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực mình yêu thích. Không chỉ trang bị về kiến thức, người trẻ còn mong muốn có thật nhiều trải nghiệm thực tế để có thể tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Chính vì vậy, để các bạn tiếp xúc liên tục sẽ đem nhiều góc nhìn mới và xử lý vấn đề tốt hơn. Đó là lý do tại sao Arena Multimedia đã và đang đem tới những workshop, talkshow chuyên ngành tới cộng đồng trẻ yêu thích sáng tạo.

Theo Thạc sĩ Vũ Anh Đức - Giám đốc Đào tạo Arena Multimedia chia sẻ: "Chương trình đào tạo cần như một chiếc ‘lò xo’ nén, càng nén vào thì sức bật của các bạn càng tốt hơn. Phải vượt qua nhiều bài tập, thử thách trong thời gian học thì học viên mới có thể tự tin tỏa sáng và sẵn sàng ‘chinh chiến’ trong thế giới sáng tạo đầy biến chuyển này."

Các lớp học nâng cao, hội thảo là nơi để bạn gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia trong ngành. Từ đó có thể cập nhật nhiều thông tin mới nhất về MTĐPT. Bạn sẽ được cơ hội được ngồi lắng nghe những chia sẻ về nghề bởi các KOLs với nhiều "cú hit sáng tạo" gây ấn tượng như: Nhiếp ảnh gia Khánh Phan, Đạo diễn Phương Vũ, Creative Director Nguyễn Sơn Tùng,… Đây chính là cơ hội để người trẻ được định hướng đúng đắn về lĩnh vực mà mình đang theo đuổi.

Giải tỏa sau giờ học với nhiều hoạt động ngoại khóa nổi bật

Tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa là cách GenZ giải tỏa stress, cân bằng cuộc sống và giúp bản thân họ luôn giữ vững phong độ trong thời đại đầy biến chuyển này. Arena Multimedia luôn tiên phong khi đem đến cho người trẻ nhiều hoạt động tràn đầy năng lượng như:

- Du xuân: Chuyến đi đầu năm đầy ấm áp và ý nghĩa cùng với các bạn học viên, giảng viên tại Arena Multimedia.

- Du hè: Sau khoảng thời gian miệt mài học tập, đây chính là lúc để các bạn được nghỉ ngơi và xốc lại tinh thần qua những hoạt động đầy năng động cùng đại gia đình Arena Multimedia.

- Các giải đấu thể thao của Arena Multimedia luôn là hoạt động nhận được nhiều hưởng ứng từ các bạn học viên. Đây là dịp để các bạn trẻ có cơ hội làm quen với nhau, giao lưu và vận động ngoài giờ học bên máy tính.

Ngoài ra, các bạn còn có cơ hội tham gia các chuyến thực tập đặc biệt như Sapa Mùa Trăng, Creative Race,... để được trải nghiệm nhiều bản sắc văn hóa dân tộc của một Việt Nam tươi đẹp. Và các hoạt động khác như Halloween, Noel,... là những dịp để các bạn thư giãn, gặp gỡ, giao lưu với nhau từ đó tạo nên một môi trường học tốt.

Arena Multimedia - Nơi tôn vinh sự sáng tạo của người trẻ

Sáng tạo - Tự tin là những từ miêu tả chính xác cá tính GenZ hiện nay. Hiểu được điều đó, Arena Multimedia chính là nơi tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, giúp các bạn dám nghĩ - dám làm và dám "show" ra những tác phẩm của mình. Một số hoạt động tiêu biểu như:

- Kỳ thi lớn nhất cuộc đời: Là cuộc thi giúp bạn tự tin mang đến những câu chuyện tạo động lực, vượt mọi rào cản về định kiến, mạnh mẽ đấu tranh để thể hiện quan điểm bản thân.

- Show It NOW: Sân chơi dành cho các bạn trẻ không chuyên nhưng có đam mê với Vẽ – Nhiếp ảnh – Thiết kế – Video. Trước khi trải qua 6 mùa, đây được xem là sân chơi để các bạn có thể tự do "show" ra các tác phẩm của mình và được nhận xét bởi các chuyên gia nổi tiếng. Vào cuộc thi năm nay, Arena đã nhận được gần 1400 tác phẩm dự thi đến từ hơn 1000 bạn trẻ khắp cả nước.

- Exhibition & Project Evaluation: Đây là cơ hội để các bạn trình bày và giới thiệu sản phẩm của mình trước những chuyên gia trong ngành Sáng tạo. Bên cạnh đó, đây còn là dịp để các bạn khoe tài năng của mình với tất cả mọi người.

- Arena Honoring Ceremony: Đây là buổi trao giải thưởng cho các "hạt giống trẻ" xuất sắc của Arena Multimedia q ua từng học kỳ, cũng là dịp để các bạn tự hào về thành quả của mình sau khoảng thời gian dài "chiến đấu".

Lời kết

Đào tạo không chỉ là lý thuyết, còn là thực tế. Nếu bạn là Gen Z và có niềm đam mê với Thiết kế - Sáng tạo, hãy đến với Arena Multimedia - Nơi để bạn phá bỏ mọi giới hạn, tiến gần hơn tới khát vọng của chính mình và trở thành "Thủ lĩnh sáng tạo" tương lai. Hãy đến để cảm nhận - vui chơi - yêu quý dành cho ngành Sáng tạo tại đây. Arena Multimedia là nơi để khám phá "New You" và phát triển tiềm năng đang ẩn dấu của mình.