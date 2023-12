Học sinh trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội trình diễn vở nhạc kịch Broadway “Little Shop Of Horrors”

Vừa qua, vở nhạc kịch Broadway nổi tiếng, "Little Shop of Horrors", được trình diễn trên sân khấu với sự dàn dựng công phu và chuyên nghiệp của các em học sinh Trung học tại trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội.



Học sinh trường BIS Hà Nội trình diễn vở nhạc kịch broadway nổi tiếng "Little Shop of Horrors".

Hai đêm nhạc kịch ấn tượng là thành quả của rất nhiều tháng chuẩn bị và diễn tập. Quá trình chuẩn bị bắt đầu vào tháng 8, với hơn 130 học sinh, giáo viên và nhân viên trường BIS Hà Nội cùng chung sức để mang vở nhạc kịch Broadway này đến với cộng đồng trường.

"Little Shop of Horrors" kể câu chuyện về Seymour, một người bán hoa kém may mắn bất ngờ phát hiện ra một loại cây ăn thịt bí ẩn, thứ đã mang lại cho anh ta danh tiếng, tài sản và cả những hậu quả không ngờ đến. Với giai điệu hấp dẫn và sự hài hước châm biếm, vở nhạc kịch đã cuốn hút khán giả suốt đêm diễn và khiến tất cả không thể rời mắt khỏi sân khấu.

Jacob Jung (Khối 12) trong vai Seymour và Minh Uyên (Khối 11) trong vai Audrey là 2 nhân vật chính của vở kịch "Little Shop of Horrors".

Cô Emily Brawn, Tổ trưởng tổ Nghệ thuật Biểu diễn kiêm Giám đốc Sản xuất của vở nhạc kịch, bày tỏ niềm tự hào:

"Đây là vở nhạc kịch Trung học thứ tư mà tôi hân hạnh được đạo diễn trên sân khấu của BIS Hà Nội - và mỗi năm chúng tôi đều được chứng kiến tài năng của các em học sinh trong các vai trò khác nhau, từ diễn viên, nghệ sĩ chơi nhạc tới đội ngũ dàn dựng và thiết kế sân khấu, ngày càng phát triển. Vở nhạc kịch là cơ hội để các em học sinh và giáo viên trường với niềm đam mê nghệ thuật cùng nhau phối hợp để hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo trên sân khấu. Tôi vô cùng tự hào với hai đêm diễn và tôi tin rằng chúng tôi đã đem vở nhạc kịch nổi tiếng này đến với khán giả theo cách riêng của BIS Hà Nội!"

Nỗ lực luyện tập chăm chỉ và cống hiến của toàn thể đội ngũ nhạc kịch Trung học được thể hiện rõ ràng qua sự liền mạch của vở nhạc kịch. Dàn diễn viên đã mang đến những màn trình diễn xuất sắc, các nghệ sĩ làm sống động những bản nhạc nền, đoàn hậu cần đảm bảo các cảnh sân khấu chuyển tiếp suôn sẻ và đội ngũ thiết kế sân khấu đã tạo ra phông nền trực quan ấn tượng cho buổi biểu diễn.

Cộng đồng trường BIS Hà Nội đã cùng nhau ủng hộ cho hai đêm diễn "Little Shop of Horrors". Sự nhiệt tình và năng lượng của khán giả được thể hiện rõ ràng trong suốt đêm diễn. Vở nhạc kịch không chỉ thể hiện tài năng của các em học sinh mà còn nêu bật tinh thần teamwork và niềm đam mê nghệ thuật đang phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng trường.

Hơn 130 học sinh, giáo viên và nhân viên trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội cùng tham gia vào vở nhạc kịch "Little Shop of Horrors". Ảnh: BIS Hà Nội

Khi tấm màn của vở kịch "Little Shop of Horrors" khép lại, tất cả khán giả đã cùng nhau chúc mừng cho thành công đáng kinh ngạc của chương trình. Những kỷ niệm được tạo ra trên sân khấu chắc chắn sẽ được lưu giữ mãi trong ký ức của mỗi học sinh, là minh chứng cho sự sáng tạo và cống hiến của các em cùng các thầy cô giáo. Từ buổi casting đầu tiên cho đến giây phút cuối cùng của vở kịch, niềm đam mê và sự cống hiến của tất cả các thành viên đã tạo nên một trải nghiệm khó quên cho khán giả.

Tại BIS Hà Nội, nhà trường chú trọng phát triển chương trình Nghệ thuật Biểu diễn hợp tác với Học viện Nghệ thuật Juilliard danh tiếng tại Mỹ, nuôi dưỡng những tài năng trẻ và tạo cơ hội cho học sinh khám phá niềm đam mê nghệ thuật của bản thân, đồng thời phát triển khả năng sáng tạo cùng các kỹ năng mềm quan trọng khác. Để tìm hiểu thêm về những trải nghiệm học tập vượt trội tại trường BIS Hà Nội, vui lòng truy cập website của nhà trường tại đây.